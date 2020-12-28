إيمان العاصي: الحكم على فيلم «عمار» بعد طرحه بدور العرض

قالت الفنانة إيمان العاصي، إن عام 2020 كان من الأعوام الجيدة عليها على المستوى الفني فشاركت في بداية العام بمسلسل «بخط الإيد» مع أحمد رزق، مشيرة إلى أن الشخصية التي قدمتها في المسلسل من الشخصيات المقربة للغاية من قلبها.

وأضافت العاصي لـ«الوطن»:«العام الحالي كان لي مسلسل من المسلسلات القريبة من قلبي وهو (مملكة إبليس) لأن قصته جيدة ومع ممثل من المقربين إلى قلبي للغاية وهو محمد أمين راضي».

أما عن فيلم «عمار»" والذي شارك في مهرجان القاهرة السينمائي، قالت إيمان إنه من نوعية أفلام الرعب وأنها تعرضت لعدد من الإصابات أثناء التصوير، وأنها لا تحكم على الفيلم إلا وقت عرضه بالسينمات، لأن ردود فعل جمهور مهرجان القاهرة لم تستمع إليها بشكل دقيق نظرا للإزدحام وقت العرض.

أما عن الأعمال التي تنتظرها خلال الفترة المقبلة، فأشارت إلى أنها تنتظر عرض مسلسل «الدايرة» مع أحمد صلاح حسني خلال الفترة القادمة، وأنه من نوعية المسلسلات الرومانسية ومن المقرر أن يعرض بداية عام 2021 على الفضائيات المختلفة.

ونوهت إلى أن المسلسل يذكرها بمسلسل «حب لا يموت» التي قدمته عام 2015 مع أحمد صلاح حسني ومحمد رياض وحنان مطاوع والذي حقق نجاح كبير وقت عرضه على المشاهدين.

ومسلسل «الدايرة» من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته مها أبو عوف، عماد رشاد، محمد علي رزق، عصام السقا، ويصور فريق العمل المشاهد النهائية لهم بين مدينة الإنتاج الإعلامي وشبرامنت، والمسلسل من نوعية المسلسلات الـ45 حلقة، ويعتبر المسلسل ثاني بطولات أحمد صلاح حسني المطلقة بعد مسلسل «ختم النمر» الذي عرض بداية 2020.