منتج «أهل الكهف» عن إصابة خالد النبوي خلال التصوير: الفيلم أكشن

يواصل الفنان خالد النبوي تصوير دوره بفيلم «أهل الكهف»، بعدما أصُيب بطل العمل الفنان خالد النبوي بكدمات وخدوش في الكتف والذراع الأيسر، خلال التصوير.

وكشف منتج الفيلم وليد منصور سبب الكدمات قائلاً: «طبيعة الفيلم أكشن، لذلك فإننا نتعرض لكدمات باستمرار، ولكن لا يوجد إصابات بفضل لله، ولكنها كدمات بسيطة، فأنني تعرضت لكدمات أيضاً بسبب طبيعة العمل، لأن الفيلم يحتوي علي مشاهد أكشن متعددة».

وأضاف لـ«الوطن»: «كان يؤدى النبوي مشاهد أكشن مع فريق الأكشن الأجنبي، وخلال تقديمه لمشهد هو وزملائه أصيب النبوي والفنان محمد ممدوح تايسون في الحاجب بجانب عينه اليسرى، واضطر النبوي وتايسون لاستكمال تصوير المشهد، حفاظا على التصوير، وعاد اليوم جميع أبطال الفيلم لاستكمال التصوير، علي أن يتم عرضه بداية العام الجديد».

وأكد أنه من المقرر أن يشاهد الجمهور عمل فني يليق بهم، مختلف من حيث الإخراج والكتابة وأداء الفنانين.

«أهل الكهف» يشارك ببطولته بجانب خالد النبوى وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وقد احتفل فريق عمل فيلم «أهل الكهف» ببداية التصوير منذ أيام، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع «انستجرام»، تضم النجم خالد النبوى بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد .

وكان آخر أفلام المخرج عمرو عرفة «آخر ديك فى مصر» عام 2017 الذى شارك فى بطولته هالة صدقى، ومى عمر، وانتصار، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وملك قورة، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد على رزق، وآخرون، من تأليف أيمن بهجت قمر.