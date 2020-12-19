خالد النبوي لـ«الوطن»: لم يستفزتني أي عمل للمشاركة في رمضان

أعرب النجم خالد النبوي عن سعادته الكبيرة عن تصويت الجمهور له كأفضل ممثل سينما باستفتاء «دير جيست» عن دوره في فيلم «يوم وليلة»، وذلك بعد أيام من تكريمه بجائزة «نجم العرب»، مشيرا إلى أنه يعمل من أجل الجمهور وإرضائهم وأنهم يصوتون له شيء كبير ودافع له من أجل تحقيق الأفضل في الأعمال المقبلة.

وقال النبوي، لـ«الوطن»، إنه بدأ منذ يومين تصوير فيلم "أهل الكهف" مع مجموعة كبيرة من الفنانين، مشيرا إلى أن الفيلم تدور أحداثه في عام 300، وبخصوص الأعمال الدرامية في رمضان فقال إنه لا يوجد شيء استفزه حتى الآن كي يوافق عليه.

وبخصوص مسلسل "ممالك النار" والذي حقق نجاحا كبيرا العام الماضي، فأشار إلى أنه من المسلسلات القريبة إلى قلبه، وعن وجود جزء ثانٍ منه فقال إنه لا يوجد جزء ثانٍ من المسلسل.

يذكر أن خالد النبوي أهدى تكريمه مساء أمس إلى روح الراحل محمود ياسين الذي ترك عالمنا أكتوبر، وشارك خالد النبوي مؤخرا في رمضان الماضي بمسلسل «لما كنا صغيرين» مع محمود حميدة وريهام حجاج.

وكان خالد النبوي احتفل مؤخرا بجائزته بمهرجان «نجم العرب» مع فريق العمل الخاص به عبر تويتر وكتب: «فرحتهم بالجايزة أحلى من الجايزة، الفريق اللي دايما شغالين معايا ورا الكاميرا، حقهم النهاردة يبقوا قدمها».

ومؤجل للنبوي منذ عدة أعوام مسلسل «العلم والإيمان»، ويتناول المسلسل حياة العالم الراحل الدكتور (مصطفى محمود)، والتحولات والتقلبات الفكرية التي مر بها على مدار مسيرته العلمية، والنتائج التي وصل إليها في رحلة بحثه وراء أسئلته الوجودية التي كانت دائمًا تؤرقه، كما يتعرض المسلسل لحياته الشخصية، ومدى تأثيرها على مجريات حياته، وكان أحمد عبدالعاطي منتج العمل قال في تصريحات سابقة لــ«الوطن» إن مسلسل مصطفى محمود حلمه وأنه على استعداد أن يوقف إنتاج بعد إنتاج ذلك العمل.