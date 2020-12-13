خالد النبوي بعد تكريمه على مسلسل "ممالك النار": بشكر الجمهور العربي

وجه الفنان خالد النبوي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، الشكر لجمهور الوطن العربي بعد تكريمة في حفل "نجم العرب".

‏وكتب النبوي، "تم تكريمي أمس عن مسلسل (ممالك النار)، ومسلسل (لما كنا صغيرين) بتصويت الجمهور العربي في حفل نجم العرب، بشكر الجمهور الحبيب من كل الوطن العربي على حبه و دعمه الكبير".

واحتفل الفنان خالد النبوي، بعيد ميلاد الفنان القدير رشوان توفيق في 3 ديسمبر في منزله، حسبما كشف عبر حسابه الشخصي بتطبيق "إنستجرام".

ونشر النبوي، صورا تجمعه بـ"توفيق"، معلقا "احتفلت بحبيبي وصاحبي الفنان الكبير رشوان توفيق بمناسبة عيد ميلاده، اكتشفت إنه 2 فبراير مش 24 نوفمبر زي ما كل الناس فاكرة، كل سنة وأنت طيب وعظيم يا حبيبي، وإن شاء الله السنة الجاية نحتفل بيك في فبراير ونوفمبر".

كما حضر النبوي مسرحية علاء الدين في موسمها الشتوي الجديد، واحتفل فريق عمل المسرحية بحضور "النبوي".

وكانت مسرحية "علاء الدين" عادت للعرض من جديد في الموسم الشتوي في أخر أسبوع من نوفمبر الماضي، بعد أن كانت حققت نجاحا كبيرا منذ بدء عرضها.

مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري، وبطولة: أحمد عز، تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر" سامي مغاوري "السلطان"، كريم عفيفي "قفة"، محمد جمعة "فرعون".

يذكر أن مسرحية علاء الدين كانت قد حققت نجاحا كبيرا جدا، خاصة بعد المواقف الانسانية التي شهدها العرض، التي كان أبرزهم اللاعب حضور اللاعب مؤمن زكريا.