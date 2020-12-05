صور.. خالد النبوي يحضر مسرحية "علاء الدين" في موسمها الجديد

حضر الفنان خالد النبوي مسرحية علاء الدين في موسمها الشتوي الجديد، وإحتفل فريق عمل المسرحية على الإحتفال بحضور "النبوي" للمسرحية.

وكانت عادت مسرحية علاء الدين للعرض من جديد في الموسم الشتوي بأخر أسبوع في شهر نوفمبر، بعد أن كانت حققت نجاحا كبيرا منذ بدء عرضها.

مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري، وبطولة: أحمد عز، تارا عماد "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر" سامي مغاوري "السلطان"، كريم عفيفي "قفة"، محمد جمعة "فرعون".

يذكر أن مسرحية علاء الدين كانت قد حققت نجاحا كبيرا جدا خاصة بعد المواقف الانسانيه التي لاحمد عز خلال العرض ،كان ابرزهم اللاعب مؤمن زكريا.

وانهار مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، من البكاء أثناء حضوره عرض المسرحية، وذلك بعد كلمات "عز" له على المسرح قائلاً: "معانا نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول"، ليذهب "عز" إلى "زكريا" ويصعد الاثنان المسرح، حيث بدا اللاعب في حالة صحية صعبة، وهتف الجمهور لمؤمن قائلا: "بنحبك يا مؤمن".

وأيضا حضور الفنان لطفي لبيب العرض رغم مرضة حيث قدمة عز بكلمات مؤثرة جعلت لطفي ينهمر في البكاء علي المسرح حيث قال عز"النهاردة عندنا فرحة كبيرة أوي، وشرف والله، موجود معانا في القاعة النهاردة، أستاذنا وأبونا وعمنا اللي اتعلمنا منه كتير، اللي كان صاحب فضل بعد ربنا وسبحانه وتعالى على كل واحد عمل فيلم أو عمل مسلسل".

وفي شهر أغسطس الماضي كان قد تحدث الفنان كريم عفيفي، عن مشاركته في مسرحية "علاء الدين"، مع الفنان أحمد عز، قائلا: إنه يقدم دور "أوفا" في المسرحية، وهو صديق علاء الدين الذي يجسده أحمد عز، وهو دور "قرد" في الرواية الأصلية، لكنهم في المسرحية لم يستطيعوا الاستعانة بقرد، وقرروا إسناد الدور له.

وأوضح عفيفي، لمراسل برنامج "لايت شو" الذي تقدمه آية غرياني، وأميرة عدلي عبر فضائية "الحياة"، أنه انبهر بآداء أحمد عز على المسرح، ووصفه بأنه "مكسر الدنيا"، حيث وجده يتعامل مع الجمهور ويهتم بالتفاصيل، وهو يقف على خشبة المسرح، مشددًا على أنه سعيد بمشاركته في المسرحية.