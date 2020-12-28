الإسكان الاجتماعي 2020: 5 مشروعات سكنية بمساحات وأسعار تناسب كل الفئات

وحدات سكنية عدة، تقوم بطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لأخر، لخدمة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين فى إمتلاك وحدة سكنية خاصة بهم.

وكان عام 2020 حافل بطرح آلاف الوحدات السكنية في عدد كبير من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، بمساحات وأسعار مختلفة، تناسب جميع الفئات.

وشهد هذا العام طرح عدد كبير من الإعلانات منها: الإعلان الثالث عشر، والإعلان الرابع عشر، وشمل الإعلانين وحدات لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفى عدد من المدن الجديدة.

وكان الحدث الأكبر الذى توج حصاد صندوق الإسكان الاجتماعي خلال 2020، هو انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي «سكن كل المصريين»، وذلك لتحقيق حلم كل مواطن مصري، في امتلاك مسكن خاص به.

وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، فى 12 مدينة جديدة، بالإضافة إلى طرح 25 ألف وحدة للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك فى 11 مدينة جديدة.

تتراوح مساحات الوحدات المطروحة ضمن المبادرة ما بين 75 متر وإلى 90 متر، على أن يتم تسليمها كاملة التشطيب، خلال 36 شهر من موعد الإعلان عن الطرح.

وبدأ طرح تلك الوحدات نوفمبر الماضى، على أن ينتهي 28 من ديسمبر الجاري، عن طريق التسجيل الإلكتروني أون لاين، من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

وشهدت المبادرة الرئاسية، إقبالا كثيفًا منذ بداية الطرح فى نوفمبر الماضي وحتى الآن، بحسب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد.

وقام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، هذا العام، بعمل بروتوكولات تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وطرح العديد من الوحدات السكنية فى مشروعات عدة، منها: سكن مصر، دار مصر، جنة.

وشملت طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، في عدد من المدن الجديدة، بأسعار ومساحات مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.