وزير الإسكان: سنجعل «وسط البلد» مزارا يليق بكونه قلب القاهرة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تبنت ملف تطوير القاهرة ومناطقها المختلفة، حيث تم الارتقاء بمنطقة عين الحياة بمحيط متحف الحضارة وإعادة تأهيلها، وأصبح بها الآن حديقة من أبدع الحدائق وتم نقل سكان المنطقة التي كانت مهددة بالخطورة وأصبحت مزارا جميلا ويتواكب مع ذلك تطوير منطقة المدابغ بسور مجرى العيون، ونقل سكانها لـ 1800 وحدة سكنية.

تطوير ميدان التحرير بشكل يليق بقيمة وعظمة الدولة المصرية

وأضاف «الجزار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم» الذي يعرض على شاشة «TEN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أنه تم نقل بعض المدابغ لمنطقة الروبيكي ويتم إقامة مشروع ثقافي سكني في هذه المنطقة لتصبح منطقة ثقافية، كما أن تطوير ميدان التحرير تم بشكل يليق بقيمه وبعظمة مصر، وسيتم تطوير ميدان مصطفى كامل وشارع محمد فريد، وميدان الأوبرا، وتحويل وسط البلد لمزار يليق بكونه قلب القاهرة، وبالتوازي مع ذلك تم البدء في إنشاء ممشي أهل مصر.

المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر تبلغ حوالي 1850 مترا

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر تشمل 1850 مترا، تنحصر بين كوبري إمبابة وكوبري قصر النيل بتكلفة مليار جنيه سيتم الانتهاء منها بالكامل فبراير المقبل، بينما تبلغ المرحلة الثانية 3.2 كيلو متر، وتصل التكلفة الإجمالية للمرحلتين التي تبلغ مساحتهم لـ 5 كيلو لـ 2.8 مليار جنيه، كما أن الرئيس وجه بزيادة المساحة المخصصة لممشى أهل مصر لـ 10 كيلو لتصبح متنفسا للمصريين، وسيكون هناك تغيير شامل لشكل العمران في مصر.

ناقشت مع الرئيس السيسي سبل تطوير كافة قرى الجمهورية

وأكد أنه ناقش العديد من الملفات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلى رأسها موضوع تطوير القرى المصرية، والتي بدأت بتطوير حوالي 400 قرية من القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال المياه والكهرباء والصرف الصحي والخدمات الأساسية وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

500 مليار جنيه لتطوير 1500 قرية كمرحلة أولى

وأردف أن هناك توجيها من الرئيس تم العمل على تنفيذه منذ شهر بالعمل على تطوير القرى على مستوى المراكز بما يتيح التكامل بينهما؛ لرفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل ومراكز حرفية وأنشطة للاهتمام بالمستوى الاقتصادي للمواطنين، كما أن الرئيس وجه بالانتهاء من مشروع تطوير القرى على مستوى المراكز بـ 20 محافظة خلال 3 سنوات كل مرحلة 1500 قرية بإجمالي تكلفة 500 مليار جنيه.

السيسي وجه بإنشاء 350 ألف وحدة ضمن «سكن كل المصريين»

وأوضح أن 60% من قرى المرحلة الأولى تقع في صعيد مصر مما يعكس اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، وحجم المشروعات الأخرى التي تتم في الصعيد كبيرة جدًا، كما أن الرئيس وجه بإنشاء 350 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع «سكن كل المصريين» على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية؛ لتوفير السكن اللائق للمواطنين.