إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق فى جنين خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، بحالات اختناق، في مواجهة مع قوات الاحتلال، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، والذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المصادمات التي اندلعت عقب اقتحام بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا، عقب دهم منزله في البلدة، وتفتيشه، كما اعتقلت 3 آخرين من محافظة الخليل، وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم ومن بلدة دير استيا غرب سلفيت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد صعد من انتهاكاته ضد الفلسطينيين في الضفة غربية وغزة حيث قصف مواقع في غزة، أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين، وتسبب بخسائر مادية كبيرة، وهاجم آخرين في الضفة بالغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

ومنذ بداية الأسبوع، أصيبت طفلة وشاب بجروح، إثر استهداف الطائرات الحربية الاسرائيلية عدة مواقع في مدينة غزة، وألحقت أضرارا مادية جسيمة، وكانت طائرات الاحتلال استهدفت بخمسة صواريخ موقعا شرق مدينة غزة، ما أدى لحدوث أضرار مادية جسيمة داخله وفي محيطه، وانقطاع التيار الكهربائي، كما سمع دوي انفجارات في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية لمدينة غزة، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال، وفي وقت لاحق، استهدفت غارة أرضا زراعية جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الانباء الفلسطينية، أنَّ أضرارًا مادية لحقت بمستشفى الدرة للأطفال، ومركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لبعض منازل المواطنين، جراء الغارات العنيفة التي استهدفت موقعًا وأرضًا في حي التفاح شرق مدينة غزة،وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، على مدخل بلدة جبع جنوب مدينة جنين.

وقال أمين سر حركة فتح بمنطقة الشهيد عبدالله علاونة رازي غنام، إنَّ المواجهات اندلعت بعد أن نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل جبع، وأوقفت مركبات المواطنين وشرعت بتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها الشخصية.