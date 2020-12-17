مقتل شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

لقى شخص مصرعه في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين لتجدد خلافات ثأرية قديمة بقرية العالمية التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوق بنى عدي دائرة المركز ووقوع قتيل.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين عائلتي جودة وعليو من قرية العتامنة دائرة المركز.

وبحسب التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز، أن المشاجرة وقعت فى سوق بنى عدى لخلافات ثأرية قديمة بينهما اسفرت المشاجرة عن مقتل أحمد عبدالصبور عبدالله من عائلة عليو وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي.

وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.