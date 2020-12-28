تبدأ بـ50 جنيها.. احتفالات أعياد الميلاد تنعش مبيعات الحلوى

شهدت الساعات الأخيرة قبيل احتفالات المصريين بأعياد الميلاد والكريسماس انتعاشة وإقبال كبير على الحلوى، بنسبة بلغت نحو 30% مقارنة بالفترة الماضية، وسط توقعات بمزيد من الإقبال طيلة فترة الشتاء حيث يتوجة المصريون إلى شراء الحلوى والشكولاتة بأشكالها المختلفة.

وقال اللواء صلاح العبد رئيس شعبة الحلوى بغرفة القاهرة، إن محلات الحلوى تشهد انتعاشة في المبيعات بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، وتسعد المحلات لهذه المناسبة من خلال عمل أشكال تناسبها.

وأشار إلى استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها لاستقرار مستلزمات الإنتاج واستقرار سعر الدولار.

وأضاف لـ«الوطن»، أن هذه المناسبات تحرك المبيعات التي تعاني من الركود وتراجع القوة الشرائية وتزايد الطلب على تورت الكريسماس وخاصة الثلج والشكولاتة والكعك.

وأوضح أن أسعار الخامات انخفضت خلال الفترة الحالية سواء السكر أو الدقيق، فضلاً عن تراجع الدولار أمام الجنيه، ما يشجع المنتجين على الإنتاج وإحداث توازن بين العرض والطلب.

وقال المهندس حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، إن هذه المناسبة انعشت المبيعات بنسبة 30% وخاصة على الحلويات الشعبية، ويباع كيلو المشكل من الحلوى السادة بـ 50 جنيها، وبالمكسرات 70 جنيها، وكيلو كنافة سادة 50 جنيها، ومثله بالكريمة، بالمكسرات 120 جنيها، وبجلي الفواكهة 180 جنيها، بينما كيلو بسبوسة سادة 40 جنيها، وبالبندق 70 جنيها.