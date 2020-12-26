انطلاق موكب «الثلاث ملوك» في احتفالات الكريسماس بشرم الشيخ

أطلق قطاع «سوهو سكوير» بمدينة شرم الشيخ، الاحتفال السنوي بالكريسماس، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت الاحتفالية وسط أجواء من البهجة والسعادة تزامنًا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وارتدى عدد من الشباب ملابس «بابا نويل» لتقديم هدايا الكريسماس للسياح في ميدان سوهو سكوير.

كما جرى إطلاق موكب «الثلاث ملوك»، وهو عبارة عن ثلاث أشخاص يرتدون زي ملوك ويركبون ثلاث جمال ويسير بجوارهم بابا نويل ويقومون بالتجول في ميدان سوهو، لتوزيع الهدايا على الأطفال والسياح، وهذه الطقوس ابتكرتها بعض المنتجعات السياحية بقطاع سوهو، وأصبحت جزءا من احتفالات الكريسماس كل عام.

وقال رامي رزق الله كامل، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سافوى بقطاع سوهو، إن السائحين حرصوا على المشاركة في موكب الثلاث ملوك، خاصة أنهم اعتادوا على هذه الاحتفالية كل عام، وينظم هذا الموكب منذ ما يقرب من 5 أعوام وقوبل باستحسان من قبل السائحين.

وأكد رامي رزق الله، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وجرى تعقيم الميدان بالكامل قبل انطلاق الاحتفالية، ومراعاة التباعد بين المشاركين.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم عدد من العروض الفنية، للترفيه عن السائحين.