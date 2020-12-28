مصرع سيدة وإصابة طفل في حادثي «توك توك» بالدقهلية

لقيت ربة منزل في الدقهلية مصرعها، اليوم، في حادث انقلاب «توك توك» بناحية قرية «كفر غنام» بمركز النسبلاوين، فيما أصيب طفل في حادث آخر بعد أن صدمها «توك توك» أثناء لهوها أمام منزلها بقرية «شبرا بدين» بمركز المنصورة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب مركبة «توك توك» ووجود متوفاة على جانب الطريق المؤدي إلى قرية «كفر غنام » دائرة مركز السنبلاوين .

وبانتقال الضباط والفحص تبين أثناء قيادة المدعو «طه ابراهيم محمد» 43 سنة، سائق توك توك ، ومقيم قرية كفر غنام التوك توك ملكه بدون لوحات معدنية على الطريق المؤدي إلى القرية محل إقامته اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق، ونجم عن ذلك وفاة مستقلة «التوك توك» وتدعى أنوار السيد حسن عبدالله، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية ونُقل جثمانها إلى منزل ذويها.

وبسؤال قائد «التوك توك» وزوج المتوفاة إبراهيم محمد المتولي، 48 سائق، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، أيدا مضمون الفحص، وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفاة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثمان المتوفاة وإخلاء سبيل قائد «التوك توك» من ديوان المركز بضمان محل إقامته، وانتداب المهندس الفني لفحص المركبة.

وفي حادث آخر أُبلغ مأمور مركز شرطة المنصورة من بعض الأهالي باصطدام «توك توك» بأحد الأطفال وإصابته بقرية «شبرا بدين» بدائرة مركز المنصورة، وتبين أنه حال قيادة المدعو إبراهيم السيد عبده، 33 سنة، سائق «توك توك»، ومقيم بالقرية التوك توك الخاص به (بدون لوحات معدنية) بأحد شوارع القرية، اصطدم بالطفل عمر نزيه السيد محمود، 4 سنوات، حال لهوه أمام منزل أسرته، ما أدى إلى حدوث إصابته بكدمة بالعين اليمني واشتباه ما بعد الارتجاج، ونُقل إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة.

وبسؤال والد الطفل المصاب، في محضر الشرطة، اتهم قائد «التوك توك» بالتسبب في إصابة نجله، ووبسؤال قائد «التوك توك» أيد مضمون الفحص، وأن ذلك دون قصد منه، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.