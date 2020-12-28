طبيب: اللي عنده دور برد عادي يعتبره كورونا ويعزل نفسه في البيت

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إنّه في فصل الشتاء تتشابه أعراض فيروس كورونا (كوفيد - 19) مع الفيروسات التنفسية، وهذه كارثة كبرى، متابعا: «بيحصلنا ارتباك في الشتاء، في إن الشخص عنده كورونا ولا برد عادي ولا إنفلونزا، وده زود أعداد الإصابات مؤخرا، وفي ناس كتير جدا جالها شوية برد ورشح وقالوا معندناش حاجة ونزلوا الشغل عادي، وفوجئنا إن كتير منهم كان عندهم كورونا، وبقى في كمان عدوى منزلية، وكل الأسرة جالها كورونا نتيجة الاستهتار».

سنعتبر أي إصابة حتى لو برد عادي أنّها كورونا

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية Ten، أنّ فيروس كورونا قد يأتي بعرض بسيط جدا، وهو الرشح والزكام، وقد يأتي دون عرض أو أعراض شديدة، مثل ارتفاع الحرارة، وتكسير في العظام، ومشاكل تنفسية، أو فقدان حاسة الشم والتذوق.

وأوضح أنّ فيروس كورونا يتشابه مع البرد والإنفلونزا في معظم الأعراض: «أي إصابة حتى لو متأكد بنسبة 100% إنّها برد عادي، هنعتبرها كإجراء احترازي ووقائي كورونا، ونعزل نفسنا في البيت ومنختلطش بأي شخص في المنزل، لحد ما نثبت العكس، وخلال فترة المرض نتواصل مع الطبيب ونتبع البروتوكول العلاجي».

كورونا أصبح بالحجم العائلي

وتابع أنّ كورونا أصبح بالحجم العائلي بسبب ما يقال إنّه برد ولا كورونا ولا إنفلونزا، ويتم التعامل بشكل طبيعي، لكن يجب أن نتعامل مع جميع الأدوار على أنّها كورونا حتى يثبت العكس.

ولفت إلى أنّ بعض البروتوكولات الخاصة بكورونا لا تكون مناسبة لسن معين أو صاحب مرض مزمن، لذلك ففي الأعراض البسيطة لا نحتاج إلى بروتوكول، ويكفي مجموعة من الفيتامينات والمتابعة مع الطبيب الذي سيعطي الدواء بناء على الأعراض الموجودة لدى المريض.

وأكد أنّ البروتوكول يجب أن يتم تحت إشراف طبي، وأنّه إذا خالط الشخص حالة كورونا مؤكدة فيجب أن يعزل نفسه، وإذا خالط شخصا أو ظهر عليك أعراض بسيطة اعتبر نفسه مريض كورونا على الفور ويعزل نفسه.