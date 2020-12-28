أحمد كرارة يجري مسحة كورونا بعد إصابة شقيقه أمير: النتيجة سلبية

أجرى الفنان أحمد كرارة، شقيق الفنان أمير كرارة، مسحة فيروس كورونا بعد ثبوت إصابة الأخير بالفيروس، وجاءت النتيجة سلبية.

وعلمت «الوطن» أن أحمد كرارة قرر التزام منزله هذه الفترة لتجنب الإصابة بالفيروس، حيث يتواصل مع شقيقه أمير عبر الهاتف للاطمئنان علي حالته الصحية.

وكان أمير كرارة قد أعلن عن إصابته بفيروس »كورونا» عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، وكتب: «عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، ياريت اللي اتعامل معايا يخلي باله، وادعوا لي بالشفاء».

وصرح أمير كرارة لـ«الوطن»، أنه لا يعاني من أعراض جراء إصابته بالفيروس، ولكنه أجرى مسحة ثانية رغم سلبية المسحة الأولي فجاءت إيجابية، مضيفاً أنه يقضي حالياً فترة عزل منزلي لحين تعافيه من المرض.

واتفق أمير كرارة مع المخرج محمد سامي علي تأجيل تصوير مشاهده في مسلسل «نسل الأغراب» لحين تعافيه من الفيروس، وهو العمل الذي يجمعه بالفنان أحمد السقا والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وينتمي إلي نوعية مسلسلات الدراما الصعيدية.

ويشارك في بطولة «نسل الأغراب» مي عمر، نجلاء بدر، إدوارد، إنجي المقدم، أحمد مالك، أحمد داش وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وأرجأت الجهة المنتجة لبرنامج «سهرانين» تصوير حلقات جديدة لحين تعافي أمير كرارة من أزمته الصحية.

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة كان مسلسل «الاختيار» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، حيث جسد خلاله شخصية الشهيد أحمد منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017.

وشارك في بطولة «الاختيار» أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، سارة عادل، إيهاب فهمي، ضياء عبدالخالق، عابد عناني وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.