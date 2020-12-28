الجامعة العربية تُرحب بتعيين النرويجي تور وينسلاند منسقا لعملية السلام

رحب مصدر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعيين الدبلوماسي النرويجي تور ونيسلاند، منسقاً خاصاً للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والذي يحل المنسق المنتهية ولايته «نيكولاي ميلادينوف».

ونقل المصدر عن أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، تهنئته للمبعوث الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الصعبة، ومعرباً عن استعداه للعمل معه عن كثب من أجل استعادة الزخم لعملية السلام وفق المعايير الدولية المعروفة، والتي تتأسس على مواقف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن حيال القضية الفلسطينية.