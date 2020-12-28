خالد الجندي: الإفتاء حققت توازنا فيه مصلحة البلاد والعباد

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ دار الإفتاء استطاعت تحقيق التوازن، الذي يرى مصلحة البلاد والعباد والوطن، مضيفا: «نمر بمرحلة دقيقة في تاريخ الإنسانية، ونشد على يد فضيلة المفتى ونلتف حول دار الإفتاء المصرية».

وأضاف الجندي، خلال كلمته في مؤتمر إنجازات دار الإفتاء: «نمر بمرحلة دقيقة فارقة للغاية في تاريخ الإنسانية والعالم يراقبنا، حيث يتصدر البعض للفتاوى بتأجيج نار الفتن ونشر الفرقة حتى أصبح الخطاب خطاب كذب وادعاء، لذا فإننا بحاجة إلى خطاب يتواءم مع واقع المجتمع الحضاري، يكون مسؤولا عن كل كلمة، ويكون خطابًا يحترم الإنسان لا يقسم ولا يفرق ولا يتسم بالتخوين».

وتابع أنّ ما فعلته دار الإفتاء يعد إنجاز حقيقي في الفتوى التي تحترم الإنسان، فنحن نشد على يد فضيلة المفتي، ونلتف حول دار الإفتاء المصرية وعلماءها من المتخصصين.

وأوضح: «رغم مرورنا بوقت عصيب مليئ بالفتن، فدار الإفتاء حققت التوازن، وركزت على الحفاظ على الثوابت في مرحلة دقيقة للغاية، حاولت فيها الفرق المتطرفة تأجيج نار الفتنة، وتسببوا في نشر الفرقة، وصار الخطاب خطابًا متطرفا ضد المرأة، ونحن نريد خطابا لا يستم بالتخوين، بل خطاب يراعي مصلحة الوطن والجميع ليس على حساب الدين».

وأتمّ: «إذا كانت الوسائل بهذه المرونة، عرفنا أسباب نجاح دار الإفتاء في محاولات تجديد الخطاب الديني، فنحن نعيش في أزهى عصور الالتفاف حول هدف واحد ودين واحد».