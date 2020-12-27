خالد الجندي: قرأت نصف مليون كتاب.. «بخلص الواحد في 10 دقايق»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه قرأ نصف مليون كتاب حتى الآن، موضحا أنه لا يحتاج سوى لـ10 دقائق أو 15 دقيقة بأقصى تقدير، لقراءة أحدث كتب الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العالم الأزهري، شاكرا أياه على أهدائه لنسخة من كتابه، لافتا إلى أن هذا الكتاب، يناقش أمورا خطيرة للغاية، ويتكلم عن مقاصد الإعجاز القرآني والمناسبة بين الآيات والسور، ويتطرق أيضا للأدوات والألات البلاغية للمفسر، مؤكدا أن التيارات المحظورة مشكلتها في تلك الجزئية تحديدا، والمتمثلة في عدم معرفتهم بالكنايات والمجازات اللغوية ولا الألفاظ والتشبيهات وخلافه.

الكتاب هخلصه في 10 دقائق

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، «كتاب أعتقد إني إن شاء الله مش هيطلع عليا الفجر، إن عشت وكان لي عمر، إلا وكنت أجهزت عليه، فهو كتاب واحد في اليوم، وبصفتي قارىء لنصف مليون كتاب، فأعتقد أن هذا الكتاب مش هياخد مني أكتر من 10 دقائق أو 15 دقيقة بإذن الله».

الجندي يشكر مؤلف الكتاب

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن عليه أن يشكر مؤلف الكتاب بشدة، بسبب إثرأه لمكتبة الأوقاف بالكثير من الكتب والأبحاث، التي استفاد منها علماء الأوقاف كثيرا، ولهذا وجب الشكر.

ويُشيد بوزير الأوقاف

وأردف أنه يريد ان يشيد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واصفا إياه «بالمقاتل لأنه يمثل بالنسبة لنا حائط صد منيع، له حصاد عظيم من التصدي للفكر المغالي وخلافه».

ومن جهته قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، العلم الازهري، تعليقا على ذلك الأمر، «الدكتور مختار جمعة، فعل في وزارة الأوقاف، تجديد للخطاب الديني بالمعني الحقيقي، حيث نزل بهذا التجديد من عالم النظريات والمثل إلى عالم الواقع، فأستطاع السيطرة على المساجد، واستطاع أن يستطر على أي فكر منحرف، داخل الوزارة قبل مجيئه، ونجح أن يحول تلك الوزارة في مدة قصيرة إلى وزارة وسطية، ثم شارك في خدم وطنه وبلده والمجتمع».