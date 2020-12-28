سينما سيارات وتبرع بالدم أونلاين.. خدمات خرجت من رحم أزمة كورونا

اتخذت الحكومة المصرية خلال الموجة الأولى من كورونا، التي اجتاحت البلاد مطلع العام الحالي، العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، أهمها تطبيق الحظر الجزئي على المواطنين للالتزام في المنازل خاصة مع الانتشار السريع للعدوى، فيما استحدثت العديد من الإجراءات الأخرى لخدمة المواطنين داخل منازلهم، وهذه الخدمات تصلح لاستمرار استخدامها أيضًا خلال الموجة الثانية من كورونا، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وترصد «الوطن» الخدمات الإلكترونية التي جرى استحداثها خلال الموجة الأولى من كورونا والتي تصلح لمواصلة استخدامها أيضًا خلال موجة كورونا الثانية وهي على النحو التالي:

تطبيق صحة مصر

مع بداية انتشار جائحة كورونا أطلقت وزارة الصحة المصرية تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام آيفون والأندرويد، بهدف نشر التوعية وإرشاد المواطنين بشأن كيفية الوقاية من الفيروس، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض، فضلًا عن إمكانية إبلاغ الشخص من خلاله عن حالته أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها التطبيق وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة.

التبرع بالدم «أون لاين»

واستحدثت وزارة الصحة خدمة جديدة، تمكن الراغبين في التبرع بالدم من القيام بذلك بطريقة إلكترونية من خلال صفحة فيس بوك، من خلال خاصية «تبرّع بالدم» الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood، إذ يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول الخاص بالمتبرع يتوفر بها تفاصيل عملية التبرع بعد تسجيل الطلب.

خدمة الدعم النفسي «أون لاين»

كما خصصت وزارة الصحة والسكان فرق للدعم النفسي للمواطنين من خلال الاتصال برقمين يمكن من خلالهم الاستماع للحالات ومساعدتها بشكل سري وهما 08008880700، 0220816831، خاصة إذا كان المريض يعاني من ضغط أو قلق أو أي مشكلات نفسية ويقدم له الحل المناسب ويمكن له زيارة الطبيب في العيادة.

سينما السيارات

واتجهت العديد من السينمات داخل مصر لمشروع «سينما السيارات» خاصة مع التوجه لتقليل الزحام والحفاظ على التباعد الاجتماعي، عن طريق مشاهدة الأفلام المطروحة حديثًا داخل سيارتك الخاصة دون الحاجة للحشد داخل صالات السينما، وتم تطبيق هذا المشروع في منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمحافظة مرسى مطروح، ومدينة العلمين الجديدة.

مقابلات العمل «أون لاين»

واستحدثت وزارة الشباب والرياضة خلال موجة كورونا، إمكانية إجراء التقديم للوظائف وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف «أون لاين» عن طريق استمارات إلكترونية أو عن طريق الهاتف المحمول، وتتم المقابلات مع راغبي العمل عن طريق برنامج Skype أو عن طريق الحضور إلى مقر الشركة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع نقل أو انتشار عدوى فيروس كورونا.

التعليم الإلكتروني عن بعد

ومع تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات خلال الموجة الأولى من كورونا، استحدث وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، عددًا من القنوات الإلكترونية أتاحت خلالها المقررات والمناهج الدراسية، لتعويض الطالب غيابه عن الفصول الدراسية التقليدية، وتمثلت هذه القنوات في منصة البث المباشر ومنصة إدمودو ومنصة ذاكر، وتطوير بنك المعرفة المصرية، فضلًا عن القنوات التعليمية على شاشة التلفزيون ويوتيوب.