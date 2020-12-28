أول صور لزراعة البانجو دخل فناء مدرسة الدقهلية

باشرت نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تحقيقاتها حول زراعة نبات البانجو المخدر في فناء مدرسة بلجاي الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، والاستماع إلى أقوال المسئولين عن المدرسة.

وحصلت «الوطن» على صور من أهالي القرية أكدوا أنها من داخل المدرسة لنبات البانجو المخدر، مزروعة وسط نبات الصبار في «أصيص الزراعة» داخل المدرسة.

وأكد أحد المواطنين، أن وجود موظفين يشربون البانجو معروف منذ فترة، وأن البانجو بعد ان نما وظهر أصبح معروفًا للبعض، وتم إبلاغ الشؤون القانونية بإدارة غرب المنصورة التعليمية والتي اتخذت إجراءاتها، وفور علم أحد المتهمين بوجود مذكرة ضده هرب من القرية.

وطالب باتخاذ إجراءات حازمة تجاه الواقعة، لأن المدرسة تستقبل مئات الطلاب ولا يمكن أن يكون بين العاملين بالمدرسة مدمني مخدرات، مطالبًا بتوقيع أقصي عقوبة على كل من يثبت تورطه في الواقعة.

ومن جهة أخري، فرضت أجهزة الأمن بالدقهلية الحراسة المشددة علي المدرسة ونباتات البانجو الموجودة بداخلها لحين صدور قرار النيابة العامة بإتلافها بالحرق.

وأكد «عبدالعزيز. ع» عامل بالمدرسة، أنه سمع حديثًا يدور بين كل من أمين المكتبة ومشرف الوسائل التعليمية، أن النبات الذي ينمو وسط نباتات الزينة في المدرسة هو لنبات البانجو المخدر، وأنه استغل وجود مدير التعليم الابتدائي خلال زيارته للمدرسة، وأبلغ على الفور الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح العامل، في أقواله بمحضر الشرطة، أنه لم يعلم شكل نبات البانجو لأنه لم يره من قبل، ولذلك لم يتخذ أي موقف، وعندما علم بالواقعة أبلغ فورًا حفاظًا على المدرسة وتلاميذها.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود مذكرة من الشئون القانونية بإدارة غرب المنصورة التعليمية، إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، تفيد بالاشتباه بوجود شتلات نبات البانجو المخدر بفناء «مدرسة بلجاي الابتدائية»، وأن وراء ظهور تلك النيابات حسب أقوال عامل بالمدرسة هما اثنين من العاملين بها.

وتمكنت مباحث المركز بقيادة المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، من إلقاء القبض علي أحد المبلغ عنهما، فيما تمكن الآخر من الهروب، وتكثف مباحث المركز من تحرياتها للقبض عليه.