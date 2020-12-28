حصاد 2020.. 3 «قواعد بحرية» لحماية مصر

عملت القوات المسلحة على إنشاء 3 قواعد بحرية جديدة خلال 2020، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث الدائم.

3 قواعد بحرية

أولى تلك القواعد كانت «رأس بناس» في منطقة «برنيس»، كما جرى العمل على إنشاء قاعدة «جرجوب» البحرية بمنطقة النجيلة في محافظة مطروح، وقاعدة «شرق بورسعيد» البحرية.

سر إنشاء «القواعد الجديدة»

وأرجع الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، سبب تدشين القوات المسلحة لقواعد بحرية جديدة مؤخرا إلى استقبال أكبر عدد من القطاع البحرية، وتوفير قواعد لوجستية، ومناطق ارتكاز لوحدات قواتنا البحرية لتوافر الانتشار المناسب والمتوازن بمسرحي العمليات البحري (المتوسط/ الأحمر)، وبما يمكنها من دفع الوحدات البحرية في اتجاه التهديد في أقل وقت ممكن.

تحديث وتطوير القدرات القتالية

وأضاف قائد «القوات البحرية»، في تصريحات سابقة له، على هامش الاحتفال بعيد القوات البحرية الموافق 21 أكتوبر من كل عام، أنّه جرى تطوير وإنشاء قواعد بحرية جديدة بتصميم يفي بمطالب الوحدات البحرية الحديثة، تزامنا مع إعادة تنظيم القوات البحرية في أسطولين وعدد من الألوية البحرية التابعة لها، وانضمام الوحدات البحرية الحديثة (حاملات الطائرات المروحية - فرقاطات - لنشات - صواريخ - غواصات)، وجرى إنشاء قاعدة برأس بناس البحرية، وقاعدة 3 يوليو البحرية، إضافة إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية.

افتتاح رئاسي لقاعدة برنيس

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح يوم 15 يناير الماضي «قاعدة برنيس» العسكرية، والواقعة جنوب البحر الأحمر، ومهمتها حماية وتأمين السواحل الجنوبية للبلاد، وتأمين الثروات الطبيعية المصرية، و«الاستثمارات الاقتصادية»، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، والمساهمة في تأمين حركة الملاحة العالمية بالبحر الأحمر، وهي قاعدة تضم قاعدتين جوية وبحرية متطورتين.