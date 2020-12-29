أبرز قصص الميلاد.. المجوس في الفن العالمي «عشق وسجود»

لميلاد المسيح، المقرر الاحتفال به في 7 يناير المقبل، قصص عدة، من أهمها قصة المجوس الذين جاءوا من الشرق بحثا عن الطفل الملك المولود في بيت لحم، حيث خاضوا رحلة طويلة وهم يتبعون نجما كبيرا في السماء ينبأ بميلاد شخص عظيم، ليقدموا له الهدايا احتفاءً بميلاده «ذهب ولبان ومر»، القصة التي تناولها الفنانون في كل أنحاء العالم على مدار التاريخ وبمدارس فنية مختلفة، تركت لوحات مثلت علامات في تاريخ الفن بشكل عام، منها لوحة «عشق المجوس» لـ«جنتيلي دا فابريانو»، ولوحة «سجود المجوس» للرسام الألمانى آلبرخت دورر وغيرها.

معنى كلمة المجوس

هي كلمة فارسية تعني «كهنة» في بلاد مادي وفارس، رتبتهم بين الحاكم والشعب، وكانوا خدمة دين زرادشت ومعروفون بلباسهم الخاص وظهرت قصتهم في إنجيل متى، بحسب موقع «تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية».

أهم معلومات عن المجوس في قصة الميلاد

* جاءوا من «المشرق».

* كان يتبعوا نجما في السماء .

* مروا على قصر هيرودس الملك آنذاك وسألوا عن الطفل الملك، ما جعل هيرودس يضطرب ويبحث عن الطفل.

* قدموا للطفل "ذهب ولبان ومرّ".

* وحي إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، انصرفوا في طريق أخرى.

لوحة «عشق المجوس» للفنان ليوناردو دافنشي

لوحة الزيتية رسمها الرسام الإيطالي ليوناردو دا فنشي بين عامي 1481-1482 وهي تجسد مريم العذراء مع طفلها يسوع، يحيط بهما المجوس الذين يسجدون للطفل.

وتعد اللوحة من اللوحات غير المكتملة وأرجع تقرير لموقع «يورب نبوز» السبب لمغادرة دافنشي من فلورنس إلى مدينة ميلان.

وكانت اللوحة خضعت لعملية ترميم وتجديد نفذها فريق من «أوبيفيشيو ديل بيتر دوري» وهو معهد البحوث والحفظ بوزارة الثقافة الإيطالية في عام 2017.

سجود المجوس للفنان آلبرخت دورر

تعود اللوحة لعصر النهضة الألمانية كما تعد اللوحة واحدة من أثمن ثمار عمل الفنان في حيث عمل عليها لمدة عشر سنوات في الفترة من 1485 إلى 1495.