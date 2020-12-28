الأوقاف: منع أي مصلي بدون كمامة من دخول المسجد

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بـوزارة الأوقاف، إنه يمنع أي مصلي يحضر للمساجد دون كمامة، مؤكدا أن هناك 10 محظورات يجب على المصلي عدم القرب منها حتي لا يتم غلق المساجد من ضمنها عدم الالتزام بارتداء الكمامة، وكذلك التقرب من المقامات والتوجه إلي الأضرحة للتبرك بها، واقتراب المصليين من بعضهم البعض وعدم الالتزام بعلامات التباعد التي حددتها وزارة الأوقاف في كل مسجد، والحضور للمسجد دون مصلية شخصية، أو أن يتم التلاعب بقرارات الأوقاف من خلال فتح دورات مياه للوضوء أو الحمامات.

وأشار طايع في تصريحات لـ"الوطن": إلى أنه سيغلق أي مسجد سيقيم دروس أو ندوات أو فاعليات داخل المساجد بالمخالفة لقرار الأوقاف الذي نص علي عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة سوى أداء الصلوات الخمس فقط، أوفي حال تواجد مفاتيح المسجد مع أي شخص من غير العاملين بالأوقاف، حيث يعاقب القائم علي المسجد وقد يغلق المسجد وفقا لقرار إداري.

وأكد أنه سيتم إغلاق أي مسجد، حال وجود عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به، ويحدد ذلك إمام المسجد وله سلطة غلق المسجد حال اكتمال العدد وفقا لعلامات التباعد.

رئيس القطاع الديني: لا يوجد قرار بإغلاق المساجد حتى الآن

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه حتى الآن لا يوجد قرار بإغلاق المساجد، وستظل مفتوحة طالما يتم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والإبقاء علي التباعد بين المصليين، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء اجتمعت أمس وناقشت عدد من الموضوعات ليس من بينها إغلاق المساجد، لافتا أن اللجنة هي من تحدد فتح أو غلق المؤسسات في ظل جائحة كورونا، بما في ذلك دور العبادة، وأن الوزارة ملتزمة بما تصدره اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا من قرارات.