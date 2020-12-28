موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري

يلتقي النادي الأهلي والاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر الحالي، في إطار مباريات ذهاب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري

وتنطلق مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري

وتُنقل مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري على أرضية ملعب «الأهلي we السلام» عبر فضائية ON Times Sports، ويتولى التعليق عليها أيمن الكاشف.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الجونة متصدر الجدول برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وجاءت قائمة النادي الأهلي لمباراة نادي الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي،على لطفى، مصطفلا شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، ياسر ابراهيم، سعد سمير، أيمن اشرف، محمود وحيد، على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أكرم توفيق، اليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات،طاهر محمد طاهر، محمود عبدالمنعم كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

فيما جاءت جاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عماد السيد.

الدفاع: محمد عطوة - محمود رزق - مصطفى إبراهيم - کریم یحیی - فوزي الحناوي - صبري رحيل - مروان النجار.

الوسط: کریم ممدوح - عبد السميع إبراهيم - خالد الغندور - أحمد نبيل " مانجا " - حسام عاشور - مروان عطية - كريم الديب - عمار حمدي.

الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر - روماریو ویلیامز - محمد الصباحي - أحمد راشد.