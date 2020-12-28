محافظ دمياط تفتتح مشروع صرف صحي قرية السواحل

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مشروع صرف صحي قرية السواحل بمركز كفر البطيخ.

واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي عن المشروع الذي يضم محطة رفع تتكون من بيارة وعنبر تشغيل و شبكة انحدار، تحتوي على خطوط انحدار UPVC أقطار مختلفة بطول 2.5 كم، و أيضاً خط طرد قطر 355 مم مواسير H. D. P. E بطول 6.5 كم تم ربطه على محطة معالجة كفر البطيخ بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 13 ألف نسمة بقرية السواحل.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الشبكات والوصلات لبدء تمهيد ورصف الطرق بالقرية، هذا وقد حرصت المحافظ على الاستماع إلى المطالب التي تقدم بها الأهالي، مؤكدة أنه سيتم دراسة جميع المطالب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها فوراً، كما أكدت أنه سيتم الدفع بالمعدات اللازمة لتسوية عدد من الطرق بالمنطقة، مؤكدة أيضاً حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات لأهالينا بالقرى.