كشف أثري جديد بسقارة.. توابيت ومومياوات والبحث عن متحف لنقل الاكتشاف

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن النصف الثاني من يناير القادم سيشهد الإعلان عن كشف أثري جديد ظهرت بوادر ملامحة بمنطقة سقارة الأثرية حيث عثرت البعثة المصرية والتي يترأسها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على الأسوار الكاملة لجبانة القطط «البوباسطين» والتي تشكل حدود الجبانة والتي عثر فيها على الاكتشافات الأخيرة من مومياوات الحيوانات والقطط ومقبرة واح تي الشهيرة والتي تعتبر من اهم الاكتشافات الأثرية مؤخرا.

وأضاف العناني في تصريحات لـ«الوطن»، أن بوادر الكشف الأثري الجديد في سقارة مبشرة بما يحويه من كنوز تضيف لسلسلة الاكتشافات التي رفع عنها النقاب مؤخرا، إلا أن العائق الوحيد حاليا هو توفير بيئة مناسبة للعرض بالمتاحف التي اكتظت بالآثار عوضا عن وضعها بالمخازن خاصة بعدما امتلأت قاعة المومياوات بالمتحف الكبير عقب نقل كشفي العساسيف والذي عثر علية نهاية 2019 وكشف سقارة الأخير الذي ضم 160 مومياء وتابوت بالإضافة إلى عدد من التماثيل للمعبود سوكر.

وتابع العناني: لن يكون هذا هو الكشف الوحيد فهناك كشفان بمنطقة سقارة سيتم الإعلان عن أولهم خلال شهر يناير المقبل عن طريق العالم الكبير الدكتور زاهي حواس، وهو عبارة عن آبار للدفن بها مجموعة من التوابيت والقطع الأثرية، والآخر هو ما عثر علية منذ أيام والذي يعتبر استكمالا للكشف الأثري الذي تم اكتشافه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.