أسوان: 16 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بحصيلة 60 مليون جنيه

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه فى ضوء قرارات مجلس الوزراء فإن المهلة المقررة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء سوف تنتهي بنهاية شهر ديسمبر الحالي، ولن يتم مدها لفترات أخرى، مناشداً المواطنين باستثمار هذه المهلة الأخيرة لسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام المتبقية، لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.

وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمواصلة استمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية، لخدمة المواطنين في تلقي الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام الجمعة والسبت، وأيضاً خلال الفترات المسائية، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر، بعيداً عن أى تعقيدات روتينية.

وأوضح محافظ أسوان أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف طلب، بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليون جنيه، مشدداً على أهمية التزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقي الطلبات بالإجراءات الوقائية، وخاصةً ارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على التباعد، بالإضافة إلى الاستمرار في أعمال التطهير والرش الدوري، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.