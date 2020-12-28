حملات توعية للحد من الزيادة السكانية بالمنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمتابعة الموقف السكاني، واستعراض ومناقشة أهم وأبرز محاور الخطة التنفيذية السكانية السنوية، وعرض نتائج الحملات والقوافل الطبية التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتقديم وسائل تنظيم الاسرة للسيدات، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهه الزيادة السكانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، جمال محمد عبد الظاهر مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ورؤساء المدن والجهات المعنية.

وأكد المحافظ، ضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومدرسات فصول محو الأمية في حملات التوعية الجماهيرية بأهمية مواجهة الزيادة السكانية، مع استمرار حملات طرق الأبواب لنشر الوعي بين جميع الفئات في القرى المستهدفة، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، تعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان، مؤكداً أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التي تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية، الأمر الذي يتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.

واستعرض مدير فرع المجلس القومي للسكان، المؤشرات الديموجرافية للمحافظة، وعدد من مؤشرات الصحة الإنجابية، مؤشرات الصحة العامة، الإحصاءات الحيوية للمحافظة، وبيانات الإعالة للمحافظة، المؤشرات الجغرافية، مؤشرات الأمية، مؤشرات الحالة العملية، وإنجازات الربع سنوي للجهات المقدمة الخدمات لتنظيم الأسرة.