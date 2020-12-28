محافظ بني سويف يكرم الفائزة بأفضل بحث في مجال الفيزياء لعام 2020

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، الدكتورة إلهام فضالي الفائزة بأفضل بحث في مجال الفيزياء لعام 2020، حيث استقبلها هي وأسرتها بمكتبه، وأهداها درع المحافظة، تقديرا لتفوقها العلمي، الذي كان حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية، معربا عن سعادته بالإنجاز المحقق.

وأكد المحافظ أهمية مواصلة العمل حتى يخرج بحثها لحيز التطبيق، وأن تكون واحدة من سفراء مصر البارعين في كثير من المجالات الذين يرفعون اسم وعلم مصر في مختلف المحافل والمسابقات والمناسبات العالمية.

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه خلال الفترة الأخيرة لا يكاد يمر شهر واحد إلا ويتردد اسم لعالم مصري أو رياضي مصري أو فنان مصري قد أدهش العالم بنبوغه وتفوقه في مجاله، حيث ذلك يجسد أن أبناء مصر قادرون على صنع المستحيل وتحقيق التقدم والريادة لوطننا الغالي مصر، وأن ذلك قد صادق إرادة صادقة وداعمة من القيادة السياسية التي تؤمن بالشباب وعقول أبناء الوطن من العلماء والنابغين كل في مجاله.

وأكد المحافظ دعمه للعالمة المصرية، وأن مكتبه دائما مفتوح لها، مشيرا إلى أنه يرحب أيضا بأي اقتراح أو فكرة من ابنة بني سويف المتميزة للدفع بأهداف المحافظة التنموية ضمن إستراتيجيتها التنموية لـ 10 سنوات قادمة والتي احتوت على خطوات عملية ومدروسة للنهوض بقطاعات واعدة من بينها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات.