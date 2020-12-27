إطلاق «قناة بني سويف التعليمية» لجميع المراحل «أون لاين»

أعلنت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، تفعيل قناة بني سويف التعليمية، بجانب قنوات الوزارة التعليمية، لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، حيث تمت متابعة العمل بالقناة والحرص على تحسين الخدمة المقدمة، بالاستعانة بخبراء المواد الدراسية المختلفة، حرصا على مصلحة الطلاب، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الأقليم.

وأشارت سهام، إلى عقدها اجتماع مع موجهي عموم المواد الدراسية لتكثيف المراجعات اليومية لطلاب الصف الثالث الإعدادي والاستعانة بأفضل المعلمين، لافتة إلى اختيار 9 معلمين من أبناء بني سويف، للتسجيل في قناة مدرستنا بالوزارة، موجهة الدعوة لجميع المعلمين بالتسجيل في القنوات التعليمية بالتنسيق مع مركز التطوير التكنولوجي.

وفي سياق آخر، تابعت وكيلة وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اللقاء النهائي لمسابقة أوائل الطلبة، التي ينفذها مكتب الخدمة المدرسية بتوجيه عام التربية الاجتماعية وذلك بقاعة المديرية، مشيرة إلى أن مسابقة أوائل الطلاب يتم تنفيذها على مستوى كل إدارة بمشاركة جميع المدارس ويصعد الأول من كل إدارة للتصفيات النهائية على مستوى المديرية.

وأكدت وكيلة تعليم بني سويف، على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة، وأن مسابقة أوائل الطلبة تنمي الإبداع والإبتكار، والهدف منها تنمية روح الإنتماء لدى الطلاب والمنافسة الشريفة القائمة على الحب والتعاون لخلق جيل جديد.

واشادت بمستوى الطلاب العلمي والأخلافي خلال المسابقة، حيث فازت إدارة بني سويف التعليمية بالمركز الأول في مسابقة المرحلة الإعدادية وإدارة سمسطا بالمركز الثاني، وتجرى المسابقة أولا بين مدارس كل إدارة، على أن تشارك المدرسة صاحبة المركز الأول في الإدارة في مسابقة المديرية وتجرى بينهم المسابقة حتى تفوز مدرسة بالمركز الأول.