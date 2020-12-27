شبورة كثيفة بطرق وشوارع بني سويف

شهدت طرق وشوارع محافظة بني سويف، اليوم الأحد، شبورة كثيفة، وصلت إلى حد الضباب، ما تسبب في قيام إدارة المرور في غلق الطرق السريعة حفاظا على سلامة المواطنين.

واضطر قائدو المركبات بتخفيض السرعة بالطرق الرابطة بين القرى والطرق الفرعية بسبب عدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب.

كما شعر أهالي المحافظة بحالة من الطقس البارد عن سابقه من أيام، حيث رجحت الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات وبخاصة مع الشبورة الكثيفة التي شهدتها عدة مناطق بالمحافظة.

المحافظ يتابع أعمال تطهير مخرات السيول

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة متابعة تطبيق التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، التي قد تتسبب في تجمع المياه وإعاقة المرور.

وأكد المحافظ عدم وجود أي تعديات بمحيط مخرات السيول وعددها 7، وهي: سنور، بياض العرب، وادي غراب، وادي فقيرة، غياضة الشرقية، أبوصالح، سيل طما فيوم، فضلا عن مراجعة الخطة التي أعدتها المحافظة، ويشترك في تنفيذها الأجهزة المعنية من الري، الصحة، والتموين، والطرق والنقل، والطرق والكباري، التضامن الاجتماعي، والإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية.

كما اطمأن المحافظ على استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المتضمنة جاهزية محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث تتم بصفة مستمرة أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي قد تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار.