إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب زوجان واثنان من أبنائهما، اليوم الاثنين، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة تم إعدادها بمنزلهم بقرية المسيد بمركز إهناسيا المدينة غرب بنى سويف، ونٌقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 من أسرة واحدة مكونة من زوجين و2 من الأبناء بأعراض قيء وإسهال ومغص، عقب تناولهم وجبة داخل منزلهم، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ووُضعوا تحت الملاحظة.

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي 4 أفراد من أسرة واحدة وهم الأب «محمود.س.م»، 35 سنة، والأم «دعاء.م.ر»، 23 سنة، ربة منزل، وطفليهما «محمود»، 4 سنوات، و«عمر»، 7 سنوات، مصابين بقيء وإسهال ومغص، عقب تناولهم وجبة طعام تم إعدادها بالمنزل.

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي الأطباء بسرعة إسعاف المصابين على الفور، حيث تم عمل غسيل معدة وأخذ عينات من القيء بالاستقبال لفحصها وتحليلها، لبيان سبب الاصابة، وتم حجزهم بقسمي الباطنة والأطفال تحت العلاج والملاحظة لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ولم يكن هذا الحادث هو الأول منونوعه خلال الأيام الماضية، فقد أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من زوجين و4 من أبنائهم قبل يومين باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام منزلية عبارة عن فول وطعمية، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية من غسيل معدة وتعليق محاليل، وسُحبت عينة من القيء لفحصها، قبل أن يتم التصريح لهم من قبل أطباء المستشفى بالمغادرة عقب تحسن حالتهم واستقرارها.