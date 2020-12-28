دينا الشربيني تبدأ تصوير مسلسل «قصر النيل» يناير المقبل

تواصل الفنانة دينا الشربيني، التحضيرات مع المخرج خالد مرعي، بشأن مسلسلهما الجديد «قصر النيل»، تمهيدا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان المُقبل.

ومسلسل «قصر النيل»، من بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وإنجي المقدم، وأحمد خالد صالح، ومريم الخشت، وأحمد حاتم، وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعي.

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن دينا الشربيني تبدأ تصوير مسلسل «قصر النيل»، اعتبارًا من 9 يناير المقبل، وستكون أولى المشاهد في أحد مواقع التصوير بالقاهرة.

وأشارت المصادر إلى أنّ خالد مرعي، شدد على فريق العمل بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامات واستخدام الكحول طوال الوقت، حفاظًا على طاقم المسلسل.

يذكر أنّ دينا الشربيني، عُرض لها في شهر رمضان الماضي، مسلسل «لعبة النسيان» مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وأحمد داوود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وعلي قاسم، وأسماء أبو اليزيد، والعمل كان من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

وتتعاون دينا الشربيني، مع الفنان مصطفى خاطر، في فيلمٍ سينمائي جديد بعنوان «ثانية واحدة»، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج محمد السبكي.

ويُشارك في بطولة فيلم «ثانية واحدة»، كل من: محمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

وكان محمد السبكي، قد طرح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» بوستر الفيلم، معلقًا عليه بقوله: «قريبًا»، فيما لم يُحدد موعد طرحه للجمهور في السينمات بعد.

وفي سياق آخر، كان الفنان عمرو دياب أكد لـ«الوطن»، أنه يُفكر في تغيير قصة مسلسله الجديد الذي يعود به بعد غياب دام لأكثر من 27 عامًا عبر منصة «نت فليكس»، بعد خلافات مع دينا الشربيني.

ومن المُقرر أن تبدأ تحضيرات المسلسل، اعتبارًا من العام الجديد، بعدما تتجه «نت فليكس» للتعاقد مع إبراهيم عيسى لكتابة المسلسل.