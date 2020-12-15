دينا الشربيني تتغيب عن السوشيال ميديا شهرا وتتجاهل ترويج أعمالها

تجاهلت الفنانة دينا الشربيني الترويج لفيلم "ثانية واحدة" الذي تشارك في بطولته، على الرغم من حرصها الدائم على الدعاية لكل عمل فني جديد تنضم إليه، علاوة على ذلك ابتعدت عن السوشيال ميديا ما يقرب من شهر كامل، بعد انتشار أخبار انفصالها عن المطرب عمرو دياب.

دينا الشربيني المعروف عنها نشاطها على السوشيال ميديا، لم تنشر جديدا منذ آخر تدوينة لها منذ 11 أكتوبر، وهو فيديو يجمعها بالفنان عمرو دياب خلال عيد ميلاده .

وطرح المنتج أحمد السبكي بوستر فيلم "ثانية واحدة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق "السبكي" على الصورة: "ثانية واحدة، قريبًا"، والعمل من بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، ومن إخراج أكرم فريد.

وقد بدأت الأزمة منذ أكثر من شهر حول انفصال الفنان عمرو دياب عن دينا الشربيني، وأكدت مصادر مطلعة، أن الفنانة دينا الشربيني، طلبت من أصدقاء عمرو دياب المقربين، التوسط لها من أجل التصالح مع الهضبة، بعد الخلاف الحاد الذي نشب بينهما خلال الفترة الماضية، أدى لابتعادها عنه.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن"، أن كل الأصدقاء الذين طلبت دينا منهم التوسط في التصالح من خارج الوسط الفني، من بينهم صديق عمرو دياب المقرب، الذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات الخاصة.

يذكر أن آخر ظهور لدينا الشربيني مع عمرو دياب، كان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وبدأت الشائعات تطارد عمرو دياب ودينا الشربيني، منتصف عام 2017، بزواجهما، لا سيما بعد ظهورهما سويًا في المناسبات، إلا أنّ مديرة أعمال "الهضبة" نفت تلك الأخبار آنذاك، رغم مرافقته في السفر والحفلات.

وصار الهضبة ودينا الشربيني حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لشهورٍ طويلة، من خلال تداول الصور والفيديوهات التي يظهران فيها.