عمر كمال: لورديانا زعلت الناس مني.. ولن أعمل مع راقصات بسبب أمي

كشف الفنان الشاب عمر كمال، كواليس استبعاد الراقصة البرازيلية لورديانا، من كليب «انتي معلمة» مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، رغم إعلانه عن تعاونهما سويًا في هذا الكليب، قائلًا: الناس زعلت مني بسببها.

وقال عمر كمال، لـ«الوطن»، إنّ: «لورديانا، حققت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقتٍ قصير، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص داخل أحد مراكز التجميل، وأصبحت تريند لأيام متواصلة»، متابعًا: «حرصت على الاستعانة بها في كليب انتي معلمة، كونها نالت إعجاب الجمهور».

وأضاف: «فوجئت بردود فعل مغايرة فور طرح برومو الكليب، وتلقيت آلاف رسائل العتاب من جمهوري بألا تظهر لورديانا في الكليب، لرغبتهم في ظهوري في منطقة جيدة بعيدًا عن الراقصات، لاسيما وأن البعض يعرف أنني نشأت في بيت متدين، ووالدتي منتقبة»، مؤكدًا: «أنا احترمت تلك الآراء واستبعدت لورديانا من الكليب، ولم أتردد لحظة لاتخاذ هذا القرار».

وأشار عمر كمال إلى أنه لن يرقص مع راقصات مجددًا، مبررًا ذلك بقوله: «أنا شخص لا أميل للظهور مع الراقصات فنيًا، ولا أفضل إحراجهن على المسرح عندما أتفاجأ برقصهن على أعمالي، فأنا أفضل الظهور بمفردي على المسرح، فضلًا عن أن البعض يوجه انتقادات لوالدتي في بعض الأحيان، إذ شاهدوني بجانب راقصة ما، رغم أن والدتي ليست لها علاقة بشغلي إطلاقًا، فأنا أتضايق لأجلها».

يذكر أنّ عمر كمال، قد احتفل مؤخرًا، بتصدر خمسة من أغانيه، قائمة أكثر الأغاني بحثًا على محرك البحث الشهير جوجل، لعام 2020، منهم بنت الجيران والتي حققت أكثر من نصف مليار مُشاهدة، و«عود البطل» حصدت أكثر من 400 مليون مُشاهدة، و«شمس المجرة» حظيت بأكثر من 100 مليون مُشاهدة، والأمر ذاته حققته أغنية «لغبطيطا».