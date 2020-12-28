101 نائب من 10 محافظات بالنظام الفردي يتسلمون بطاقات عضوية البرلمان

صرح المستشار محمود فوزي، الأمين العام لـمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الإثنين 101 نائبا، من أصل 108 من النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن 10 محافظات، هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية.

وأكد المستشار فوزي، أن لجان الاستقبال ستنهي عملها رسميا غدا الثلاثاء باستقبال نواب 12 محافظة، وهي: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، بإجمالي 86 نائبا.

استقبال نواب 12 محافظة غدا

وأشاد أمين عام مجلس النواب بدرجة الوعي العالية للسادة النواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتا إلى أنه منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي كانت هناك توجيهات مشددة من السيد رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان، حيث اتخذ البرلمان شعار «الصحة أولا».

وأضاف فوزي، أن البرلمان كان من ضمن المؤسسات التي اتخذت إجراءات احترازية عالية نظرا لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة، ترشحه على رئاسة لجنة الشئون العربية، بعد التنسيق مع حزب «مستقبل وطن»، باعتباره نائبا عنه تحت القبة.

وقال أباظة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، «سأترشح لرئاسة لجنة الشؤون العربية بناء على توجيه حزبي وأينما يوجهنا الحزب نلتزم بالتعليمات»، لافتا إلى أن ملفات الصحة والتعليم والطرق بدائرة أبو حماد على رأس اهتمامته.

وناشد أباظة، رئيس الوزراء بإنشاء مكتب بريد في كل قرية، لتخفيف المعاناة على المواطنين خاصة أن الأمر سيدر عائدا كبيرا على الدولة المصرية.

ووجه أباظة، الشكر للأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال حفل استقبال النواب، مشيرا إلى أن تلك الإجراءت لم يشاهدها منذ 30 عاما قضاها تحت قبة المجلس.

وجدير بالذكر، أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت السادة النواب عن القائمة الوطنية على مدار ثلاثة أيام، كما خصصت ثلاثة أيام لاستقبال النواب المنتخبين بالنظام الفردي بدأت من الأحد وتنتهي غدا الثلاثاء 29 ديسمبر.