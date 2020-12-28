جمع 84 كيس دم في حملة توعية لطلاب صيدلة بني سويف

أطلق مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة بني سويف PSF-BeniSuef حملة توعية بفوائد التبرع بالدم، وأهميته بالنسبة لجسم الإنسان وأهميته لإنقاذ أرواح أشخاص أخرى.

الحملة تهدف للوصول للعديد من المناطق

وشملت الحملة الوصول للعديد من المناطق المختلفة بمحافظة بني سويف، ومنها منطقة جامعة بني سويف، والتي تمت بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر، والأربعاء الموافق 9 ديسمبر، وقرية بني عفان يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر، وميدان الزراعيين يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.

الحملة على أرض الواقع والسوشيال ميديا

وقد استمرت الحملة في عملها التوعوي بمختلف قنوات التواصل الاجتماعي، لتوضيح هدف الحملة والتوعية بمرض الأنيميا عن طريق الأكل أو لأدوية، والتوعية بأهمية التبرع الدائم لسد احتياجات المحتاجين من الدم والوصول للاكتفاء الذاتي سنة 2030، والتوعية بالفوائد التي تعود على المتبرع نفسه، بالإضافة لقيمة هذا العمل الإنساني العظيم.

تسجيل الحالات المصابة بالأنيميا

واستطاعت الحملة بالفعل توعية أكثر من 1200 شخص وتجميع أكثر من 84 كيس دم، وقياس الضغط لأشخاص آخرين، كما تم تسجيل الحالات المصابة بالأنيميا ليتم المتابعة معهم، التي تصل لأكثر من 150 شخصا، على أن تستمر الحملة في الفترة القادمة لتؤكد على مساهمة الشباب في المجتمع ومساهمة الشباب في تحقيق رؤية مصر 2030.

قوافل وحملات توعوية للاتحاد

يذكر أن مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة بني سويف (EPSF-BeniSuef ) والمؤسس عام 1998 هو عضو كامل في الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF) والمؤسس عام 1982، ويضم أكثر من 37 جمعية هدفها تطوير الطالب الصيدلي وإعداده لسوق العمل وخدمة المجتمع وتطويره ورفع الوعي الصحي عن طريق حملات التوعية.

وكان من ضمن حملات مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة بني سويف حملة عن التوعية بفيروس كورونا الفترة الماضية وتوزيع الكمامات وأعداد كبيرة من الكتيبات التوعوية حول فيروس كورونا للمواطنين، بالإضافة لقوافل لأكثر من قرية تحتوي على عيادات مجانية وصيدليات ومعرض ملابس، وحملة أخرى عن المسكنات وأضرارها وحملة للتوعية حول المضادات الحيوية وسوء استخدامها.