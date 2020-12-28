وزيرة الصحة: الانتهاء من تسجيل اللقاح الصيني في مصر خلال ساعات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اليوم كان آخر مرحلة في تسجيل اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 في هيئة الدواء المصرية، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الساعات المقبلة، موضحة أن كورونا يُعد وباء عالمي، وأرقام الأعداد الرسمية التي تُعلنها كافة الدول العالم لا تعكس بشكل 100% حجم الإصابات على الأرض.

هناك حالات عديدة لا تعرف أنها مصابة بكورونا

وأضافت زايد، خلال حوارها عبر زوم، على شاشة العربية، أن الحالات التي يتم تسجليها رسميا في إصابات فيروس كورونا، تُعد الإصابات التي يتم تشخصيها عن طريق الأنظمة الصحية في مصر، ولكن هناك كثير من الحالات لا تعرف من الأساس أنها مصابة بالفيروس، وهناك أيضًا مصابين لكن ذو حالات بسيطة ولم يأتوا لتسجيل أنفسهم، ويكتفون بتناول العلاج منزليا.

واشنطن أعلنت أن الأعداد المسجلة لا تعكس سوى 10% من الإصابات

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هذا الأمر يحدث في كافة دول العالم وليست مصر فقط، فالولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن عدد المسجل من الإصابات لا يعكس سوى 10% من العدد الحقيقي للإصابات، وبالتالي في أي دولة في العالم الرقم المعلن لا يعلن العدد الحقيقي بنسبة 100%.

الوباء يُعلن عن نفسه ولا أحد يستطيع إخفاء الإصابات أو الوفيات

ووجهت زايد، حديثها لكل العاملين في القطاع الطبي، أن الوباء يُعلن عن نفسه، ولا توجد دولة في العالم تستطيع إخفاء الوباء أو لا تذكر ما لديها من أعداد رسمية أو أعداد حقيقية، موضحة أن مصر من الدول القليلة التي تتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تسجيل المواليد والوفيات مع ذكر أسباب الوفيات، وبالتالي لا يمكن أن يتم تزييف الأرقام الخاصة بالوفيات.