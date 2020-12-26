وصول أجهزة طبية مستشفى الشيخ زويد بعد ساعات من زيارة وزيرة الصحة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت، أن عددا من الأجهزة الطبية، وصلت مقر مخازن الصحة بحي الريسة شرقي العريش، وهي أجهزة لدعم مستشفى الشيخ زويد المركزي، وذلك بعد أقل من 12 ساعة من زيارة الدكتورة هالة زايد معالي، وزيرة الصحة والسكان لمحافظة شمال سيناء.

بدوره، قال الدكتور طارق محمد كامل، مدير صحة شمال سيناء، في بيان له إن الأجهزة التي وصلت عبارة عن: (10) أجهزة مينتور، (15) مقعدا لمرضى الغسيل الكلوي، و(2) جهاز رسم قلب، و(3) أجهزة شفاط جراحي، و(5) ترابيزات عمليات هيدروليك، و(6) أجهزة نيبوليزر.

وأضاف أنه سيتم توريد هذه الأجهزة إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، بعد الانتهاء من الإجراءات المخزنية خلال يومين من تاريخ الوصول.

وكانت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، قد أصدرت توجيهات إلى القطاع الصحى بتوفير الرعاية الكاملة لحالات الاشتباه ومصابي كورونا، حيث يجرى العمل على تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزي لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بكورونا للحالات البسيطة والمتوسطة، وأنه ف] حالة الاحتياج للعناية المركزة، سيتم نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العام لاستكمال العلاج.

وكانت وزيرة الصحة، وافقت على إمداد مستشفيات المحافظة بـ«5 ماكينات غسيل كلوي، 15 كرسي غسيل كلوي، 15 جهاز مونيتور لزيادة أسرة الرعاية بالمستشفيات، 3 شفاطات كهربائية، 2 جهاز نيبوليزر، 3 أجهزة رسم قلب، 2 ترابيزة عمليات، 50 أسطوانة أكسجين، 9 آلاف سرنجة ذاتية التدمير، 1000 كيلو قطن، 800 قسطرة، 400 عدسة لاصقة صلبة».

كما يتم تجهيز مخازن مديرية الصحة الموجودة، ليعمل خلال 15 يوما، وسيتم إمداده بكل الأدوية المطلوبة بشكل كافٍ، وأن نسبة استكمال التمريض فى شمال سيناء بزيادة بنسبة 31%.

جاء هذا بعد 4 أيام من اجتماع 8 نواب من شمال سيناء بعقد أجتماع طارئ مع وزيرة الصحة ف] مكتبها بالوزارة بعد شكاوى المواطنين من نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد.