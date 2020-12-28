نائب يصطحب عائلته في حضوره الأول للمجلس ويلتقط معهم صورا تذكارية

بكل فخر وزهو، وقفت والدة النائب أحمد دراج، الفائز بمقعد مجلس النواب عن دائرة سمنود بالغربية، لتلتقط الصور التذكارية مع نجلها عضو مجلس النواب، في أول حضور له للمقر التاريخي للبرلمان، حيث قدم النائب اليوم لاستلام كارنيه العضوية، وبصحبته والدته.

واصطحب النائب أحمد دارج، نائب دائرة سمنود بالغربية، والدته وشقيقته وأولادها، بالإضافة إلى زوجته وأولاده، وسط أجواء احتفالية خلال حضوره لاستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب، واستلام الحقيبة المخصصة للنواب.

دراج: أمي صاحبة الفضل

وقالت والدة النائب أحمد دراج، لـ«الوطن» خلال وجودها داخل المجلس إنها فخورة بابنها، وعبرت عن فرحتها الغامرة بنجاح ابنها في الفوز بمقعد برلماني، «ربنا يقدره على خدمة بلده وأهله وكل المصريين وينصر مصر ورئيسها».

وبدت السعادة على والدة النائب، التي التقت مع نجلها وأسرته، صورا تذكارية في أماكن عديدة، حيث قالت ضاحكة «كنا عايزين نجيب صورة القبة بتاعة المجلس في الصور».

وقال دراج، إنه اصطحب عائلته، حتى يشاركوه فرحته والنجاح الذي حققه، حيث كانوا شركاء في الجهد والعمل الذي تم خلال الانتخابات، معربا عن سعادته بحضور والدته معه في هذا اليوم وفاء لما قدمته له وتعبها معه خلال سنوات عمره وأن هذا أقل ما يمكن أن أقدمه لها.

وكان بصحبة النائب، عدد من أطفال عائلته، حيث حرص أيضا على حضورهم، مؤكدا لـ«الوطن» أن حضور أسرته الكبيرة وأمه أضاف سعادة وبهحة كبيرة إلى اليوم الذي يعد من أهم أيام حياته، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الناخبين الذين اختاروه، موجها الشكر لجميع من وقف بجانبه، خاصة أسرته.

وأبدى النائب أحمد دراج، فخره بفوزه في دائرة عريقة وهي دائرة مصطفى النحاس باشا، في العهد الملكي.

واستقبل مجلس النواب الأعضاء الفائزين بالمقاعد الفردية، خلال الأيام الماضية لاستخراج الكارنيهات وإنهاء إجراءات العضوية.