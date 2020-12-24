بعد البطاطس.. انهيار أسعار الفراولة والكيلو ينخفض من 60 إلى 25 جنيها

انهارت أسعار الفراولة المصرية في الأسواق الدولية بعد التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد، وظهور طور جديد من كورونا في بريطانيا ما تسبب في ارتباك حركة الطيران الدولية خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن الجوي، وهو ما تسبب في تراجع حركة التصدير وانخفض سعر كرتونة الفراولة وزن 2 كيلو من 120 جنيها إلى 50 جنيها اليوم.

ارتباك حركة الطيران الدولية ضاعفت من تكلفة شحن الفراولة

وقال المهندس حمدي عاصي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، إن ارتباك حركة الطيران الدولية ضاعفت من تكلفة شحن الفراولة وتم استبدال النقل الجوي إلى بري لأربع دول عربية وهي السعودية وعمان والأردن والكويت.

وأضاف أن خسائر الفراولة تحديدا كمحصول كبيرة، نظرا لارتفاع تكلفة فدان الفراولة في عروتها التي تظهر حاليا في الأسواق، والذي يصل إلى 130 ألف جنيه، حيث يستهدف الإنتاج للعروة المنزرعة حاليا التصدير في المقام الأول، لافتا إلى أن التكلفة تعود إلى اتباع المزارعين أساليب الزراعة العضوية، والزراعة في إنفاق ونُظم التكويد التي تشترطها الأسواق الأوروبية والخليجية.

ولفت إلى أن بعض المصدرين أحجموا في الوقت الحالي عن استلام فراولة من المزارعين لارتباك الأسواق بسبب سعر الشحن المرتفع، مطالبا بتدخل الدولة لتسيير خطوط شحن لنقل البضائع المصرية من الحاصلات الزراعية، خاصة أن الموالح أيضا في طريقها لتصبح كمحصول الفراولة.

تكلفة شحن كيلو الفراولة ارتفعت من 13 جنيها إلى 25 جنيها

من جانبه قال عماد مهدي استشاري أعداد تطوير مزارع الفراولة، إن تكلفة شحن كيلو الفراولة ارتفعت من 13 جنيها إلى 25 جنيها، كما أن الشحن البري تسبب في إغراق الأسواق الخليجية التي تعتمد في الشحن على البرادات التي تستوعب كميات أكبر من الشحن الجوي وهو ما يتسبب في إغراق الأسواق ومن ثم انهيارها.

وأوضح أنه مما زاد الطين بلة انخفاض إنتاجية الفراولة هذا العام بسبب التغيرات المناخية التي تسببت أيضا في انخفاض الإنتاجية بنسبة كبيرة خلال الموسم الحالي ومن ثم الخسائر أصبحت أكبر أيضا، لافتا إلى أن قيمة إيجار الفراولة تصل إلى 20 ألف جنيه وهو من المحاصيل التصديرية الهامة التي تحقق أرباحا للمزارعين وتستفيد منها الدولة في توفير عملة صعبة، حيث تتمتع الفراولة المصرية بسمعة كبيرة، وأن الدخول في نفق الخسائر سوف يتسبب في أزمة كبيرة للمزارع الذي أصبح يحترف زراعتها ويلتزم بالتكويد لتصدير منتج خالي من المبيدات.

وكانت أسعار البطاطس قد انهارت في السوق المحلي بسبب أزمة كورونا، وانخفض السعر إلى 70 قرشا للكيلو في المزارع بشكل تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين.