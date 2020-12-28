بدء تصوير «اللي مالوش كبير» لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي غدا

يبدأ المخرج مصطفي فكري، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد «اللي مالوش كبير» من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، غدًا الثلاثاء، بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان مصطفى فكري، قد انتهى من معاينة بعض أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل بصحبة الكاتب عمرو محمود ياسين، مؤلف العمل، الفترة الماضية تمهيدًا لانطلاق التصوير، وعرضه في موسم الدراما الخاص بشهر رمضان المُقبل.

ويواصل الكاتب عمرو ياسين، كتابة حلقات المسلسل الذي يعد التعاون الثاني له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في الدراما التلفزيونية بعد أنّ قدما معا العام الماضي مسلسل «ونحب تاني ليه» مع نفس المخرج أيضًا.

وتتخلى ياسمين في مسلسل «اللي مالوش كبير»، عن القالب الاجتماعي الذي ظهرت من خلاله الموسم الماضي، وتقدم عملاً مليء بالإثارة والتشويق والأكشن في قالب اجتماعي كوميدي.

ومسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضا خالد الصاوي، أحمد سعيد عبد الغني، وهدي الأتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وعايدة رياض وبسنت النبراوي وآخرين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.

وكان سبق التعاون بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، قبل زواجهما، وذلك من خلال مسلسل «لآخر نفس»، الذي عُرض عام 2019، حيث كانت تدور أحداث المسلسل حول امرأة قُتل زوجها الضابط حازم في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيء، تهدد حياتها وحياة أطفالها.

مسلسل «لآخر نفس»، من بطولة ياسمين عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، ومراد مكرم، وأحمد عز، وهو من تأليف عبد الله حسن وإخراج حسام علي.