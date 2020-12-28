«التنمية المحلية»: أغلقنا 11608 منشأة مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أكدت وشددت على تطبيق كل قرارات مجلس الوزراء، بالتنسيق مع غرف العمليات مع مديريات الأمن في المحافظات، واللجان الخاصة بالوحدات المحلية، في كافة الأحياء والمدن، وهذه اللجان ممثلة في الوحدات المحلية ومديريات الأمن في المحافظات المختلفة.

إغلاق المنشآت المخالفة

وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين، أن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء يتم الإعداد لتنفيذها بدءا من 3 يناير، ولكن بالنسبة لمواعيد غلق المحال التجارية يُنفذ من 1 ديسمبر الحالي، والوزارة أغلقت 11608منشأة و216 مطعما، و1111 منشأة أخرى، حتى أمس.

آلية الغرامة الفورية

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الآلية ستكون غرامة فورية، ولذلك تم التشديد على ذلك في المواقف العامة ووسائل النقل، لكي يكون المواطنون مستعدون لارتداء الكمامة، أما نسبة الـ50% في المطاعم والكافيهات، فإنها موجودة منذ الموجة الأولى، وستعيد الوزارة التشديد عليها، إضافة إلى إستمرار التعقيم والتطهير، والتأكد من وجود كاشف حراري على أبواب المطاعم، وعمل الأبواب المعقمة.

لجان للتفتيش

ولفت إلى أن هناك لجان رصد لمراقبة من ينفذون قرارات التطبيق، إضافة إلى قطاع التفتيش والمتابعة في الوزارة، إضافة إلى أن المجتمع المدني يتعاون أيضا مع الوزارة من خلال مبادرة "صوتك مسموعك"، مناشدا أيضا المواطنين التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفة، موضحا أن هناك 27 غرفة عمليات موجودة في كل المحافظات، ويتم مراجعتها باستمرار، والتدخل يكون بشكل فوري، ويتم إفادة صاحب الشكوى بالتصرف وإزالة الشكوى التي حدثت.

وناشد المواطنين الإبلاغ من خلال رقم هاتف مبادرة صوتك مسموع، وهو: «01150606783».

الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق عن إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا، ومنها توقيع غرامة فورية على من لا يرتدونها في الأماكن والمواصلات العامة.