الغرف التجارية: توافر السلع دون ارتفاع الأسعار في زمن كورونا يحسب للحكومة

أشاد اتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بجهود الحكومة في تأمين احتياجات البلاد من السلع والمنتجات الغذائية ليرتفع المخزون الاستراتيجى لعدد كبير من السلع من 3 إلى 6 أشهر، ومن 6 إلى 9 شهور، وهو ما انعكس إيجابيا على تراجع عدد كبيرمن السلع وتوافرها بالسوق المحلي، رغم جائحة كورونا وتداعياتها السلبية والتوترات السائدة فى المنطقة.

ونفى رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن يشهد العام الجديد أي تأثير على الاقتصاد القومي الذي يتمتع بحالة من الاستقرار، شهدت بها المنظمات العالمية، مؤكدا على تراجع أسعار السلع الاستراتيجية.

وأوضح لـ«الوطن» أن الحكومة تقوم بواجبها لتجاوز التحديات القائمة حاليا، جراء أزمة كورونا وتداعياتها في موجتيها، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق التعافي وتجاوز الصعوبات.

وأكد على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي واشراك الغرف التجارية بجميع اللجان المخولة باتخاذ قرارات تخص القطاع التجاري والخدمي في مصر.

تراجع عدد كبير من أسعار السلع الغذائية بأسواق المحافظات

وقال رئيس الغرف، لـ«الوطن» إن تقارير الغرف التجارية في مختلف محافظات مصر لعدد 5.5 مليون تاجر قد أكدت على تراجع عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بأسواق المحافظات طيلة عام كامل. كما لم تشهد الأسواق أي نقص ولم تسجل المحافظات أي شكوى من عدم توافر سلعة بعينها.

وأعرب العربي، عن ثقته في أن المبادرات الحكومية التي تبناتها لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي ساهمت علي إنعاش الأسواق وتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وقال رئيس الغرف، إن الغرف التجارية ترحب دائما بعودة الحياة الطبيعية وفتح القطاعات التجارية والخدمية واتخاذ تدابير السلامة اللازمة، ومن أهم السلع التي شهدت استقرارا، اللحوم البلدية، بمحال الجزارة وشوادر بيع اللحوم ومنافذا القوات المسلحة المختلفة، التي شهدت استقرارا عند مستويات العام الماضي دون زيادة، واستقر سعر اللحم الكندوز بين 100 وحتى 130جنيها للكيلو، كما استقرت أسعار اللحم الضأن ما بين 120 و140جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 100- 110جنيها، وتسجل اللحوم في القرى والنجوع 90 جنيها للكيلو، بحسب «العربي».

24 جنيها لكيلو اللحوم البيضاء

فيما سجلت اللحوم البيضاء تراجعا بالمقارنة بالعام الماضي بقيمة 50 قرشا، حيث سجلت 24 مقابل 24.50 جنيها العام الماضي، وسجل سعر كيلو البلطي تراجعا بقيمة جنيهين ليباع بـ32 مقابل 34 جنيها العام الماضي، وتراجع البلطي الوسط بقيمة 7 جنيهات ليباع بـ22 مقابل 29 جنيها، وتراجعت أسعار الارز البلدي بقيمة 75 قرشا ليباع بـ8 جنيهات مقابل 8.75 جنيها العام الماضي، بسبب وفرة المعروض والإنتاج، وهناك استقرار في غالبية أسعار الحبوب، سواء المنتجة محليا أو المستوردة، وهناك فائضا كبيرا في المخازن لان تخزين البقوليات والحبوب لا تحتاج إلا لمخازن جيدة التهوية.

ويباع العدس الأصفر السائب، بأسعار 18.50 مقابل 18.75 جنيه العام الماضي، أي بفارق 25 قرشا، والعدس بجبة يباع بـ16.50 مقابل 16.50 جنيه العام الماضي، كما سجلت اللوبيا الجافة 27.75 جنيه مقابل 28.50 جنيه العام الماضي بفارق جنيه وربع، والمكرونة سجلت تراجعا بقيمة 50 قرش لتباع بـ 8جنيهات مقابل 8.50جنيها العام الماضي.

كما استقرت أسعار السكر عند 7-8 جنيهات للكيلو فيما شهدت أسعار المسلى والزيوت تراجعا بقيم تراوحت ما بين بين 1.50 و13 جنيها للمسلى والزبدة الطبيعى.

وأشار رئيس الغرف، إلى أن توفير الحكومة للكميات التي تُصرف من الزيوت على بطاقات التموين، حيث يحصل الفرد على احتياجاته من الزيوت المختلطة الجيدة بسعر يتراوح مابين 18و20 جنيه على البطاقات التمونيية.

وقد شهدت الأسواق حالة من المنافسة الشديدة بين الشركات المنتجة للزيوت ودخول عدد جديد من الأسماء الجديد ة الأسواق، وعرضها لمنتجات الزيوت والمسلي النباتي في الأسواق بأسعار مغرية لجذب المستهلكين.