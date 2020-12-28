إصابة طبيب وفرد أمن بمستشفى دسوق العام بكفر الشيخ بفيروس كورونا

تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة كفر الشيخ، خلال الأيام الماضية تزامناً مع الموجة الثانية من فيروس كورونا، وأصيب العديد من الأطباء.

ووفق مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية، فقد أصيب طبيب جراحة عامة بمستشفى دسوق العام، وكذلك فرد أمن بالمستشفى بمحافظة كفر الشيخ، بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين.

وقال المصدر إن الدكتور علاء صلاح إبراهيم أبو الفتوح، طبيب جراحة عامة بمستشفى دسوق العام، ظهرت عليه أعراض الإصابة منذ عدة أيام، وأنه يخضع حاليًا للعزل الطبي، ويخضع للبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

كما أصيب فرد أمن بمستشفى دسوق العام، يدعى « ع. م. م. ح» بالفيروس.

وسجلت محافظة كفر الشيخ، رسمياً 7 وفيات و29 إصابة في يوم واحد وفق ما ورد لمستشفيات العزل بالمحافظة، بخلاف حالات العزل المنزلي.

و قال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، إنه جرى تسجيل 7 حالات وفاة ممن كانوا محجوزين بمستشفيي العزل في بلطيم وسيدي غازي، فضلاً عن أقسام العزل والفرز بالمستشفيات العامة والمركزية.

وأضاف المصدر أنه جرى تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في 6 مستشفيات المحافظة، وفقاً لما ورد من نتائج تحاليل pcr التي أجريت لهم في معمل الفيروسات الكبدية بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وهو المعمل الوحيد المعتمد لدى وزارة الصحة.

وتابع المصدر، أن مستشفى صدر كفر الشيخ سجل 9 حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما سجل مستشفى الحامول المركزي،7 حالات إصابة.

كما سجل مستشفى حميات كفر الشيخ، 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وسجل مستشفى حميات دسوق، حالتي إصابة، فيما سجل مستشفي دسوق العام، 6 حالات إصابة بالفيروس، وسجل مستشفى كفرالشيخ العام حالتي.

وسجلت المحافظة حتى صباح أمس 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، من بينهم سيدة وطفلها الرضيع، وجرى تكفين وتغسيل الوفيات وفق الاشتراطات الصحية لموتى فيروس كورونا.