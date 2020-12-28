أيسم صلاح: 2 مليون مشترك على تطبيق «صحة مصر» حتى الآن

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن عدد المشتركين في تطبيق «صحة مصر» وصل إلى 2 مليون مشترك حتى الآن، وهذا العدد على مدار الفترة الماضية، حيث تم إطلاق التطبيق بشكل تجريبي في شهر أبريل، ومن ثم انطلق بشكل رسمي في شهر 6 الماضي، وخلال هذه الفترة تم تحميل 2 مليون مشترك لهذا التطبيق.

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن التطبيق بدأ بالتوعية للمواطنين فيما يتعلق بالمعلومات الصحيحة الخاصة بفيروس كورونا، في ظل انتشار الكثير من الشائعات حول كورونا ومعلومات عن الفيروس في بداية انتشاره في مصر وفي العالم كله، ولذلك كان هدف التطبيق في البداية أن يقوم بالتوعية بالمعلومات الصحيحة المنقولة من المصادر الرسمية مثل وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، حول كيفية التعامل مع المرض وحماية النفس منه، وطرق الوقاية، طرق العزل المنزلي والأماكن التي يستطيع أن يتوجه لها.

واجهنا بعض المشاكل في تطبيق صحة مصر

وتابع أن مع الوقت كان هناك بعض المشاكل في التطبيق تظهر مثل توقيتات تحاليل كورونا، وتم عمل تعديل في التطبيق، وأصبح المواطن من خلال التطبيق معرفة تحليل البي سي أر الخاص به خلال 48 ساعة فقط بعدما كان هناك تأخيرات كبيرة في ظهور النتيجة للمواطنين، لافتًا إلى أن هذا التحديث فرق بشكل كبير مع المواطنين.

وأردف أن من ضمن المشاكل التي ظهرت أمام المصريين في التطبيق، الأماكن التي ينتقلون عليها حال وجود أعراض أو غيرها، وتم عمل تحديث وأصبح هناك قسم في التطبيق يُدعى المستشفيات، يكون من خلاله تصنيف ما بين تصنيف الفرز والكشف عن حالات كورونا ويظهر للشخص من خلال التطبيق أقرب 5 أماكن ومستشفيات يستطيع الشخص الذهاب إليهم للكشف عن كورونا، ويرسم التطبيق الطريق للمشترك من مكانه وحتى باب أقرب مستشفى له.

هذه المحافظات الأكثر استخداما لتطبيق صحة مصر

وأشار إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية هم أكثر المحافظات التي تستخدم التطبيق بشكل يومي، ويتسائلون بشكل كبير على التطبيق أسئلة مختلفة، و60% من المتواجدين على التطبيق يتسائلون بشأن فيروس كورونا، موضحًا أن التطبيق عبارة عن منصة صحية كاملة وليس فقط لفيروس كورونا.