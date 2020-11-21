90 ماكينة غسيل كلوي وسرير من صندوق "تحيا مصر" لـ"صحة الغربية"

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وصول 45 ماكينة غسيل كلوي، و45 سريرا خاصا لمرضى الغسيل الكلوي، دعما من صندوق تحيا مصر.

وأكد "حميدة" أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم جهود وزارة الصحة وإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية، ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي.

وأوضح الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، أن الماكينات ستوزع طبقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات كفر الزيات والمحلة العام وسمنود وسامول والمنشاوي، وحميات "طنطا، والمحلة"

وفي وقت سابق، استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، القافلة المخصصة لمحافظة الغربية، ضمن إطلاق أكبر قافلة مساعدات للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت القافلة مكونة من 11 سيارة نقل، تحتوي على 30739 شنطة مجمدات، و8550 وجبات، و11 ألف كرتونة مواد غذائية و4500 بطانية.

وأشار "رحمي" عقب تفقده القافلة، أنه ستوزع تلك المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي (مصر الخير - الأورمان - صناع الخير - بنك الطعام - الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة)، وستوزع تلك الجمعيات المساعدات على الجمعيات القاعدية بقرى محافظة الغربية، التي ستوزع على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

وأوضحت أماني النادري، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن هذه القافلة تتم بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر؛ لتكثيف أنشطة الأخير في مجالات (الحماية الاجتماعية -التنمية الاقتصادية -الرعاية الصحية ) للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تخطى قيمته مليار جنيه على مستوى الجمهورية.