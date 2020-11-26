إفريقيا في عيون "مصر" .. 100 مليون صحة هدية السيسي للقارة السمراء

في سبتمبر 2019، كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام قمة التغطية الصحية الشاملة في نيويورك التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، إطلاق مصر لمبادرة 100 مليون صحة في الدول الإفريقية، حيث تهدف إلى الكشف عن المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" والأمراض غير السارية.

وفي خضم رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، أوفدت مصر وفودا طبية ضمن المبادرة إلى منابع إفريقية عديدة تتصدرها السودان وجنوب السودان وتشاد.

ففي نهاية سبتمبر، افتتحت مصر عيادة "تحيا مصر إفريقيا" بجنوب السودان حيث يتم بداخلها متابعة عمليات إجراء المسح والفحوصات التكميلية وتلقي العلاج للحالات الإيجابية.

وفي أكتوبر 2019، "افتتحت مصر في دولة تشاد وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار "تحيا مصر إفريقيا"، بالعاصمة التشادية "أنجيمينا"، في وجود فريق طبي متخصص يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، بالإضافة لتدريب الكوادر التشادية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، حيث شمل التدريب معامل التحاليل وإجراء تحاليل الـ pcr".

وبحسب إحصاء لوزارة الصحة والسكان في أغسطس المنقضي، فتستهدف المبادرة القضاء على فيروس سي في 14 دولة إفريقية، فضلًأ عن إرسال مصر أكثر من 200 ألف جرعة لعلاج فيروس سي، فضلا عن أجهزة البي سي آر للكشف عن فيروس سي، بالإضافة لتأكيد الصحة في نوفمبر الجاري الانتهاء من فحص 37 ألف و961 مواطنا إفريقيا بدول "جنوب السودان، تشاد، إريتريا"، ضمن مبادرة الرئيس.

وتسعى وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، لتدشين المبادرة في كينيا، حيث تستعد الوزارة لتنفيذه هناك بعد ترحيب من وزارة الصحة الكينية والتي أشادت بحرص الحكومة المصرية على دعم قطاع الصحة بما يعكس روح التكاتف والتضامن بين الأشقاء الأفارقة في مواجهة التحديات المشتركة.