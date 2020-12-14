مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على منشآت نفط سعودية

ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالهجمات التي شنها الحوثيين على المنشآت النفطية السعودية في جدة، في 23 نوفمبر الماضي.

وكان الحوثيون، أعلنوا في 23 نوفمبر الماضي، أنهم أطلقوا صاروخًا على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، وأكدت السلطات السعودية لاحقا الهجوم.

وأكد المجلس، الالتزام بعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت وزارة الطاقة السعودية، أشارت في وقت سابق، إلى أنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح يوم الحادث 23 نوفمبر 2020 وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وقالت شركة أرامكو السعودية، في وقت سابق، إن إمداداتها في الداخل لم تتأثر بهجوم شنه الحوثيون باليمن على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، وإن العمليات استؤنفت بعد ثلاث ساعات من الواقعة.

وتقع معظم منشآت أرامكو لإنتاج وتصدير النفط في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن جدة.

وطالب المجلس بتنفيذ اتفاق الرياض، كما دعا الأطراف اليمنية إلى الاجتماع بشكل عاجل تحت رعاية المبعوث الأممي مارتن جريفيث.

وعقب حادث جدة، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية "التحالف العربي"، العميد الركن تركي المالكي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الحوثيين المدعومين من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأوضح المالكي، أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص، والتي تبناها الحوثيين وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية، باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة.