تقرير سعودي يشيد بعلاقات مصر بالإمارات: يحفظ استقرار وأمن المنطقة

استعرض تقرير عرضته قناة مداد نيوز السعودية، العلاقات الوثيقة والشراكة الوطيدة التي تجمع مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث ذكر التقرير أن العلاقات بين البلدين قوية ومتينة وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية، كون العلاقات بين البلدين تم بنائها على التكاتف والدعم المشترك، ويعود تاريخ العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي إلى ما قبل 1971.

العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذي به في العلاقات العربية

وأوضح التقرير، الذي عرض على موقع يوتيوب، أن المشاورات بين البلدين لم تنقطع على كافة المستويات وخاصة بين قيادتي البلدين، وتنظمها مجموعة من الاتفاقيات والبرتوكولات، خاصة مع التطورات التي شهدها الوطن العربي مؤخرا، من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة الاستقرار والأمن بالمنطقة.

تبلغ الاستثمارات الإماراتية المباشرة نحو 15 مليار دولار

وأشار التقرير، إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بالخصوصية والاحترام المتبادل، وقدرتها على إرساء جذور الصداقة والأخوة وتطويرها، ومن الناحية الاقتصادية، تحتل الإمارات مركزًا متقدمًا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث تبلغ الاستثمارات الإماراتية المباشرة نحو 15 مليار دولار كما تعد مصر من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، وتمثل السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية.

التعاون في المجالات الاقتصادية يقع ضمن أولويات هذه الشراكة

وأردف التقرير، أن مصر والإمارات حائط صد من أجل حماية المنطقة، ونموذج علاقات يحتذى به في المنطقة والعالم، و الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تستند إلى روابط أخوية متينة بين الشعبين الشقيقين، وإلى تاريخ حافل بالمواقف المشرفة والتكاتف تجاه مختلف القضايا، وأكد أن التعاون في المجالات الاقتصادية يقع ضمن أولويات هذه الشراكة.