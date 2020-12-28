عاجل.. الكويت تعيد فتح مجالها الجوي مع بداية العام

قرر مجلس الوزراء الكويتي، عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية وانتهائه في موعده نهاية الجمعة 1 يناير 2021.

كما قرر المجلس فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من السبت 2 يناير 2021 الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، وسوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

ويأتي القرار بعد إعلان الكويت تعليق رحلاتها الجوية الدولية وإغلاق الحدود، اعتبارا من 21 ديسمبر الماضي، وحتى مطلع يناير المقبل، بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى.

وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء اختبار «بي سي آر» الخاص بفيروس كورونا، على الفور.